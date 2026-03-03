Πέθανε η δημοσιογράφος Βάνα Λαδά σε ηλικία 60 ετών

Η Βάνα Λαδά γεννήθηκε στους Ωρεούς Ευβοίας το 1966. Μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της σπούδασε ΜΜΕ και Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Urbino της Ιταλίας ενώ αργότερα πήρε πτυχίο από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με κατεύθυνση τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό.

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 60 ετών άφησε η δημοσιογράφος Βασιλεία (Βάνα) Λαδά.

Τη δημοσιογραφική της πορεία άρχισε το 1987 από την εφημερίδα «Αυριανή», όπου απασχολήθηκε στο ελεύθερο, το αστυνομικό και επαρχιακό ρεπορτάζ, ενώ παράλληλα εργάστηκε στον Ρ/Σ «Ράδιο Αθήνα».

Το 1989 ξεκινά να εργάζεται στην ΕΡΤ ως συντάκτης ειδήσεων στο Πρώτο Πρόγραμμα του ραδιοφώνου αλλά και στην τηλεόραση. Παράλληλα, από το 1990 έως το 1993 εργάστηκε ως συντάκτης στο ειδησεογραφικό πρακτορείο «ΡΟΗ» καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της επαρχίας. Το 2001 ξεκίνησε να εργάζεται στη Διεύθυνση Πληροφόρησης του υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ ενώ είχε συνεργασία και με τον Ρ/Σ Planet.

Η Βάνα Λαδά υπήρξε μια άξια δημοσιογράφος που διακρίθηκε για την επαγγελματική της ευσυνειδησία και τη συναδελφική της συμπεριφορά, σύμφωνα με την ΕΣΗΕΑ. «Άνθρωπος έντιμος και με συνέπεια, εργατική και φιλότιμη αφήνει πίσω της τις καλύτερες αναμνήσεις στους φίλους και τους συνάδελφους», σημειώνει η ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένεια και τους φίλους και αποχαιρετά τη δημοσιογράφο.

