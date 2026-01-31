Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η «μαμά» του Κέβιν στο Μόνος στο Σπίτι, σε ηλικία 71 ετών

Η Catherine O’Hara έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 71 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη σε συναδέλφους, φίλους και θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η βραβευμένη ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα τα ξημερώματα της Παρασκευής σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, μετά από σοβαρό ιατρικό επεισόδιο στο σπίτι της στο Μπρέντγουντ. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν έντονη δυσκολία στην αναπνοή, με τις υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης να ειδοποιούνται λίγο πριν από τις 05:00. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν στα βραβεία Emmy τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου αρκετοί παρατήρησαν ότι έδειχνε καταβεβλημένη. Παράλληλα, απουσίασε από τις Χρυσές Σφαίρες της 11ης Ιανουαρίου 2026, παρότι ήταν υποψήφια για Β’ Γυναικείο Ρόλο σε τηλεοπτική σειρά.

Η Κάθριν Ο’Χάρα έγινε παγκοσμίως γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν υποδύθηκε τη μητέρα του Κέβιν στην εμβληματική ταινία Μόνος στο Σπίτι, έναν ρόλο που τη συνέδεσε για πάντα με τις χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις εκατομμυρίων θεατών. Σημαντική ήταν και η παρουσία της στη σειρά Schitt’s Creek, αλλά και σε ταινίες όπως το Beetlejuice, επιβεβαιώνοντας την ευελιξία και το μοναδικό της ταλέντο.

Συγκινητικά ήταν τα μηνύματα αποχαιρετισμού στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Macaulay Culkin, με τον οποίο διατηρούσε στενή σχέση από τα χρόνια του Home Alone, έγραψε: «Μαμά, νόμιζα ότι είχαμε ακόμη χρόνο. Ήθελα περισσότερα. Ήθελα να καθίσω δίπλα σου. Σ’ αγαπώ», συνοδεύοντας το μήνυμά του με κοινή τους φωτογραφία.

Η απώλεια της Κάθριν Ο’Χάρα αφήνει ένα μεγάλο κενό στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και μια πλούσια παρακαταθήκη ρόλων που θα συνεχίσουν να συγκινούν και να κάνουν το κοινό να γελά, για πολλές γενιές ακόμη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



