Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά

Στα 80 της χρόνια «έφυγε» από τη ζωή έπειτα από μακρά ασθένεια, η σπουδαία δημοσιογράφος και μεταφράστρια Λήδα Μοσχονά. Την είδηση της νέας απώλειας για τον χώρο της δημοσιογραφίας έκανε γνωστή η ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (05.01.2026).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ, η δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Έπειτα από την ολοκλήρωση των σπουδών της στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Μεταφραστών και Διερμηνέων Ιταλίας.

Τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1966 στην εφημ. «ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ» και συνέχισε ως συντάκτης και μεταφράστρια το 1968 στο «ΒΗΜΑ» και το 1970 στα «ΣΗΜΕΡΙΝΑ».

Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας της απασχολήθηκε σε εφημερίδες όπως «Η ΑΥΓΗ», «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» αλλά και στον περιοδικό Τύπο («ΜΟΔΑ», «ΓΥΝΑΙΚΑ», «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», «ΣΙΝΕΜΑ», «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ»).

Κατά το διάστημα 1983 – 1996 διετέλεσε συντάκτης οικονομικών θεμάτων και αναλύσεων της διεθνούς οικονομικής και πολιτικής επικαιρότητας στην εφημ. «ΕΞΠΡΕΣ» ενώ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και για πολλά χρόνια εργαζόταν στην ΕΡΤ ως συντάκτης εξωτερικού δελτίου και διεθνών θεμάτων.

Η Λήδα Μοσχονά υπήρξε μία πολυδιάστατη προσωπικότητα που αφήνει πίσω της, πέρα από το δημοσιογραφικό της έργο, πολλές μεταφράσεις λογοτεχνικών και επιστημονικών βιβλίων, καθώς συνεργάστηκε με τους γνωστότερους εκδοτικούς οίκους της χώρας μας. Υπήρξε πολύγλωσση, μιλώντας αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά και πορτογαλικά με παροιμιώδη άνεση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο και συλλυπείται τους οικείους της.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Λήδα Μοσχονά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, στις 19:20, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

