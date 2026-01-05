Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά

Υπήρξε μία πολυδιάστατη προσωπικότητα που αφήνει πίσω της, πέρα από το δημοσιογραφικό της έργο, πολλές μεταφράσεις λογοτεχνικών και επιστημονικών βιβλίων

Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά
05 Ιαν. 2026 17:55
Pelop News

Στα 80 της χρόνια «έφυγε» από τη ζωή έπειτα από μακρά ασθένεια, η σπουδαία δημοσιογράφος και μεταφράστρια Λήδα Μοσχονά. Την είδηση της νέας απώλειας για τον χώρο της δημοσιογραφίας έκανε γνωστή η ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (05.01.2026).

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής «δείχνουν» απόπειρα αυτοκτονίας για τον 45χρονο που αγνοούνταν και βρέθηκε νεκρός

Όπως ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ, η δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Έπειτα από την ολοκλήρωση των σπουδών της στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Μεταφραστών και Διερμηνέων Ιταλίας.

Τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1966 στην εφημ. «ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ» και συνέχισε ως συντάκτης και μεταφράστρια το 1968 στο «ΒΗΜΑ» και το 1970 στα «ΣΗΜΕΡΙΝΑ».

Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας της απασχολήθηκε σε εφημερίδες όπως «Η ΑΥΓΗ», «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» αλλά και στον περιοδικό Τύπο («ΜΟΔΑ», «ΓΥΝΑΙΚΑ», «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», «ΣΙΝΕΜΑ», «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ»).

Κατά το διάστημα 1983 – 1996 διετέλεσε συντάκτης οικονομικών θεμάτων και αναλύσεων της διεθνούς οικονομικής και πολιτικής επικαιρότητας στην εφημ. «ΕΞΠΡΕΣ» ενώ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και για πολλά χρόνια εργαζόταν στην ΕΡΤ ως συντάκτης εξωτερικού δελτίου και διεθνών θεμάτων.
Η Λήδα Μοσχονά υπήρξε μία πολυδιάστατη προσωπικότητα που αφήνει πίσω της, πέρα από το δημοσιογραφικό της έργο, πολλές μεταφράσεις λογοτεχνικών και επιστημονικών βιβλίων, καθώς συνεργάστηκε με τους γνωστότερους εκδοτικούς οίκους της χώρας μας. Υπήρξε πολύγλωσση, μιλώντας αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά και πορτογαλικά με παροιμιώδη άνεση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο και συλλυπείται τους οικείους της.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Λήδα Μοσχονά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, στις 19:20, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:49 Τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού! ΒΙΝΤΕΟ
20:39 «Γελάω με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Euroleague στο ΟΑΚΑ», νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου
20:28 «Θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας», η Μενεγάκη για τον Γιώργο Παπαδάκη, ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Πάτρα: «Ανθρωποκτονία και συμπλοκή»! Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή για τον θάνατο Μπασιλάρη
20:00 Ελλάδα: Ζήτησε πλήρη σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, του διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
19:49 Υπόθεση Μουρτζούκου: Το ντοκουμέντο από τον Κορυδαλλό, που ίσως αλλάξει πολλά!
19:40 Ευθεία επίθεση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
19:31 Στη Βενεζουέλα δόθηκε διαταγή να συλλαμβάνεται όποιος στήριξε την ένοπλη επίθεση των ΗΠΑ με στόχο τον Μαδούρο
19:21 Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους για να πάνε σε διάλογο, έχουν προαναγγείλει 48ωρο μπλακάουτ στους δρόμους, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Μαδούρο: Ναρκωτικά, απαγωγές, δολοφονίες, βαρύ κατηγορητήριο για τον ίδιο και τη σύζυγό του
19:00 Είναι μόνο ο Τραμπ; Μάλλον όχι
18:49 Πάτρα-Θάνατος Κώστα Μπασιλάρη: Ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή στον έναν ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος
18:40 Ανάρτηση Γεωργιάδη: Η δημόσια θέση που πήρε ο Μητσοτάκης για τη Βενεζουέλα εξυπηρετεί πλήρως το εθνικό συμφέρον
18:30 Ολυμπιακός: Η συμφωνία απουσίας του Ταϊρίκ Τζόουνς στο παιχνίδι με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι
18:20 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πλέον ισχύουν
18:10 Παναιγιάλειος: Ενίσχυση στην άμυνα με παίκτη με θητεία στη Β’ Εθνική
18:00 Δήμος Αιγιάλειας: Εφτασε η ώρα για το νέο σχήμα – Έρχονται αλλαγές στους αντιδημάρχους
17:55 Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά
17:47 Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής «δείχνουν» απόπειρα αυτοκτονίας για τον 45χρονο που αγνοούνταν και βρέθηκε νεκρός
17:38 Έρχεται μεγάλη κακοκαιρία: Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνιο, Μακεδονία και Θράκη σε «Red Code»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ