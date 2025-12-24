Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
24 Δεκ. 2025 8:12
Σε ηλικία 97 ετών απεβίωσε η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και η πρώτη γυναίκα που εξελέγη βουλευτής του κόμματος. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025.

Η κόρη της, Έλενα Ακρίτα, δημοσιογράφος, συγγραφέας και βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., αποχαιρέτησε τη μητέρα της με μια σύντομη ανάρτηση: «Καλή αντάμωση μανούλα».

Η Σύλβα Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη, από γονείς μικρασιατικής καταγωγής. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου, υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθερίου Βενιζέλου και αργότερα ασχολήθηκε με τη στέγαση προσφύγων ως υπουργός Πρόνοιας. Η μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Από μικρή ηλικία βίωσε τις δυσκολίες του προσφυγικού ζητήματος, γεγονός που καθόρισε το ενδιαφέρον της για την κοινωνική πρόνοια, το οποίο ακολούθησε και στις σπουδές της.

Γνώρισε τον σύζυγό της, Λουκή Ακρίτα – πολιτικό, δημοσιογράφο και συγγραφέα – όταν εκείνος διατελούσε γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. Αργότερα, ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου, ο Λουκής Ακρίτας υπήρξε ο κύριος πρωταγωνιστής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Παντρεύτηκαν το 1954 και απέκτησαν μία κόρη, την Έλενα Ακρίτα.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η Σύλβα Ακρίτα συνελήφθη και καταδικάστηκε από στρατοδικείο σε δέκα χρόνια κάθειρξη, ως ηγετικό στέλεχος της αντιστασιακής δράσης.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και παρέστη στην παρουσίαση της Διακήρυξης της 3ης Σεπτεμβρίου 1974. Στις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές του Νοεμβρίου 1974 εξελέγη βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Υπόλοιπο πρώην Δήμου Αθηναίων, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα βουλευτή στην ιστορία του κόμματος.

Το 1986, επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις εκλογές του 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας και συμμετείχε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το 1996, μετά την εκλογή του Κώστα Σημίτη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ, αποχώρησε από την ενεργό πολιτική.

Η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

