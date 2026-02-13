Πέθανε η θρυλική Μαρία Φράνκα Φερέρο, η χήρα του ιδρυτή της σοκολατοποιίας Nutella και των Ferrero Rocher

Στα 87 της χρόνια πέθανε η Μαρία Φράνκα Φερέρο, η χήρα του Μικέλε Φερέρο, του σοκολατοποιού που παρουσίασε στο κοινό τη Nutella και τα Ferrero Rocher.

Γεννημένη στο Σαβιλιάνο, στις 21 Ιανουαρίου 1939, η Μαρία Φράνκα Φερέρο φοίτησε στη σχολή διερμηνέων στο Μιλάνο μετά το λύκειο. Το 1961 προσλήφθηκε ως μεταφράστρια και διερμηνέας στην εταιρεία στην Άλμπα, η οποία επρόκειτο να εξελιχθεί σε πολυεθνική. Η Ferrero αποτελεί όμιλο ζαχαρωδών προϊόντων, ο οποίος σήμερα διευθύνεται από τον γιο τους, Τζιοβάνι.

Η γνωριμία της με τον Μικέλε Φερέρο, εφευρέτη της «Supercrema» που αργότερα εξελίχθηκε στο παγκόσμιο bestseller Nutella, περιγράφεται ως έρωτας με την πρώτη ματιά. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1962 και έναν χρόνο αργότερα γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος τους, Πιέτρο, ενώ το 1964 γεννήθηκε ο Τζιοβάνι, ο σημερινός πρόεδρος του ομίλου.

Ο όμιλος, αυτή τη στιγμή αριθμεί 36 εργοστάσια παραγωγής, έχει παρουσία σε πάνω από 170 χώρες και εμφάνισε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 19,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στις 31 Αυγούστου, με 48.697 υπαλλήλους παγκοσμίως.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημαδεύτηκαν από πένθος, αρχικά από τον πρόωρο θάνατο του γιου της Πιέτρο, ο οποίος πέθανε στη Νότια Αφρική το 2011 από ασθένεια, και στη συνέχεια από τον θάνατο του συζύγου της το 2015.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Μαρία Φράνκα Φερέρο συνέχισε τις φιλανθρωπικές της δραστηριότητες, οι οποίες της χάρισαν, μεταξύ άλλων, το βραβείο της Εθνικής Ιταλοαμερικανικής Ίδρυσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

