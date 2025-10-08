Πέθανε η θρυλική Τζόαν Κένεντι

Στα 89 της χρόνια πέθανε Τζόαν Κένεντι, πρώτη σύζυγος του γερουσιαστή της Μασαχουσέτης Τεντ Κένεντι.

Η Τζόαν Κένεντι απεβίωσε στο σπίτι της, ενώ κοιμόταν, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας. Η Τζόαν Κένεντι ήταν παντρεμένη με τον αείμνηστο γερουσιαστή για 24 χρόνια. Το ζευγάρι είχε τρία παιδιά: την Κάρα, τον Τεντ Τζούνιορ και τον Πάτρικ.

Πάλεψε για πολλά χρόνια με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη, και έγινε μία από τις πρώτες γυναίκες στις ΗΠΑ που μίλησε δημόσια για τον αγώνα που έδινε κατά του εθισμού.

Η Τζόαν Μπένετ Κένεντι ήταν μοντέλο και πιανίστρια όταν παντρεύτηκε το Τεντ Κένεντι το 1958.

