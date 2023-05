Πέθανε η βασίλισσα της ροκ της Βραζιλίας, Ρίτα Λι

Κόπηκε το νήμα της ζωής για την 75χρονη τραγουδίστρια, Ρίτα Λι, γνωστή κι ως η «βασίλισσα της ροκ» στη Βραζιλία, εμβληματική μορφή του κινήματος Tropicalia τη δεκαετία του 1960.

Πριν από δύο χρόνια, η «βασίλισσα της ροκ» είχε διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε μέσω Instagram πως η βασίλισσα της ροκ στην Βραζιλία, η Ρίτα Λι άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Δευτέρας, στο σπίτι της στο Σάο Πάουλο, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα πρόσωπα, όπως ήθελε πάντα.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα την χαρακτήρισε «πρωτοπόρο» και «ένα από τα σπουδαιότερα και λαμπρότερα αστέρια της βραζιλιάνικης μουσικής».

Η Ρίτα Λι Τζόουνς ντε Καρβάλιο γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1947 στο Σάο Πάουλο. Ο πατέρας της ήταν αμερικανο-βραζιλιάνος οδοντίατρος και η μητέρα της βραζιλιάνα πιανίστρια, ιταλικής καταγωγής.

Ξεκίνησε την καριέρα της στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ερμηνεύοντας διασκευές των Beatles, αλλά έγινε διάσημη με το ροκ συγκρότημα Os Mutantes στο απόγειο του ψυχεδελικού ροκ κινήματος Tropicalia που ξεχώρισε στα χρόνια της δικτατορίας στη Βραζιλία (1964-1985).

Μετά το 1972 η Ρίτα Λι ακολούθησε σόλο καριέρα και ξεχώρισαν οι επιτυχίες της «Ovelha Negra» (1975), «Mania de você» (1979), «Lança Perfume» (1980) και «Amor e sexo» (2003).

pois rita lee merece todos os fãs do mundo todas as saudades do mundo ela revolucionou vai continuar revolucionando q ria dali ou chore daqui o show dela não vai parar pic.twitter.com/aAZB9YfMps

— vivi (@remewberwhen) May 9, 2023