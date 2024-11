Πέθανε ο Αντώνης Δημητρίου, κιθαρίστας των «Ενδελέχεια»

Ο κιθαρίστας των Ενδελέχεια Αντώνης Δημητρίου και επί σειρά ετών ραδιοφωνικός παραγωγός του Kosmos της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, πέθανε σε ηλικία 57 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ξάδερφός του, Γρηγόρης Ψαριανός, ο γνωστός πολιτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, με ανάρτησή του στην προσωπική σελίδα σήμερα τα ξημερώματα: «Γιατί ρε Αντώνη, γιατί; Έφυγε σήμερα το ξαδερφάκι μου, ο γλυκός μας Αντώνης Δημητρίου».



Σύμφωνα με το ogdoo.gr, o Αντώνης Δημητρίου γεννήθηκε στο Νέο Κόσμο, στην ιστορική περιοχή Δουργούτι τη γειτονιά των Αρμενίων προσφύγων, και πιτσιρικάς αντί για μπάλα στις αλάνες, όπως οι περισσότεροι συνομήλικοί του, προτιμούσε να παίζει κιθάρα. Ο Αντώνης Δημητρίου αφιέρωσε τη ζωή του στη μουσική που ήταν η μεγάλη αγάπη του.

Έζησε την εποχή του ακούγοντας U2, Cure, Echo and The Bunnymen, Clash, οι Birthday Party, Bauhaus και γύρω στα μέσα της δεκαετία του 1980, ως μαθητής ακόμη, ίδρυσε με φίλους του μουσικούς τους Juyful Nurses που την άνοιξη του 1986 άνοιξαν την επεισοδιακή συναυλία του Παύλου Σιδηρόπουλου και των Απροσάρμοστων στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Ήταν η εποχή που ο Αντώνης Δημητρίου θα αποφοιτούσε από το 4ο Λύκειο Ν. Σμύρνης. Ήταν ο πρώτος τότε που φόρεσε παπούτσια creepers, ένα ψιλόλιγνο παιδί που είχε ροκαμπίλυ λουκ με φαβορίτες και ανάλογο μαλλί, ωστόσο είχε τότε new wave/punk μουσικό προσανατολισμό.

Με τους Jouyful Nurses εμφανίζονταν επίσης στα μέσα των 80s στο ιστορικό κλαμπ, προπύριο της ανεξάρτητης σκηνής «Πήγασος» στα Εξάρχεια. Αργότερα έγιναν σκέτο Joyful, στους οποίους ο τελευταίος τραγουδιστής υπήρξε ο Παντελής Ροδοστόγλου αργότερα ιδρυτικό μέλος και μπασίστας των Διάφανων Κρίνων.

Στη δεκαετία του 1990 έγινε ιδρυτικό μέλος των Ενδελέχεια που άφησαν πίσω τους 8 στούντιο άλμπουμ, ένα E.P. και δύο συλλογές. Η πρώτη τους ηχογράφηση έγινε στο Στούντιο Ηχογραφήσεων «Συν Ένα» στη Λουκάρεως, απέναντι από το Εφετείο, όπου έγραψαν το τραγούδι «Δωσ’ Μου Ένα Ρόλο». H πρώτη συναυλία τους έγινε στο κλαμπ Ρήγμα. Μετά ακολούθησαν συναυλίες συναυλίες στο Ρόδον με τον τρίτο δίσκο (Βουτιά Από Ψηλά, 1997).

Έζησε την ιστορική κίνηση των ελληνικών συγκροτημάτων στη δεκαετία του ’90 παίζοντας σε μία από τις καλύτερες ελληνικές μπάντες, αλλά και τη χρυσή εποχή του ραδιοφώνου την ίδια δεκαετία όταν οι ιδιωτικοί σταθμοί είχαν μεράκι και μεγαλουργούσαν καθώς από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 έως σήμερα ήταν από τους καλύτερους ραδιοφωνικούς με τις μουσικές του επιλογές στο Kosmos, αλλά και στην Era Σπορ και συνέδεσε τις μουσικές του επιλογές με την περίοδο που έκανε υψηλά νούμερα ακροαματικότητας συμβάλλοντας με τον τρόπο του.

Τα τελευταία χρόνια σχημάτισε το δικό του γκρουπ, τους Sugar στους οποίους τραγουδούσε επίσης κι έπαιζε κιθάρα παράλληλα με τις ραδιοφωνικές εκπομπές του. Στο πρώτο τους άλμπουμ είχε συνεργαστεί με τον Λάκη Παπαδόπουλο και τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Το τελευταίο του τραγούδι

Το τελευταίο τραγούδι από τον Αντώνη Δημητρίου και τους Sugar με τη φωνή της Επιστήμης Καμπούρογλου ήταν το Πάλι Κλαις, ένα τραγούδι που τονίζει την επανάληψη του ανθρώπινου πόνου του καθενός μας, του κρυφού ανεκπλήρωτου ονείρου και της σιωπηρής έκρηξης…

