Πέθανε ο Αντώνης Κούρτης – Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά μια μεγάλη μορφή του Τύπου

Σε ηλικία 92 ετών πέθανε ο Αντώνης Κούρτης, ένας από τους πιο εμβληματικούς δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, με πολυετή παρουσία στον Τύπο αλλά και στα δημόσια πράγματα. Η διαδρομή του συνδέθηκε με ιστορικές εφημερίδες της πόλης, με τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και με τη ΔΕΘ, όπου άφησε επίσης ισχυρό αποτύπωμα.

Πέθανε ο Αντώνης Κούρτης – Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά μια μεγάλη μορφή του Τύπου
14 Μαρ. 2026 20:43
Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τη δημοσιογραφική της ιστορία. Ο Αντώνης Κούρτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά πορεία που δεν περιορίστηκε μόνο στον χώρο του Τύπου, αλλά επεκτάθηκε και στη δημόσια ζωή, σε θέσεις με πολιτικό και θεσμικό βάρος.

Γεννημένος στη Λάρισα τον Φεβρουάριο του 1934, βίωσε δύσκολα παιδικά χρόνια στην Κατοχή, καθώς ο πατέρας του είχε συλληφθεί το 1941 και οδηγηθεί сначала στις Φυλακές Αβέρωφ και στη συνέχεια σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ιταλία. Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή ως δικηγόρος, πριν περάσει οριστικά στη δημοσιογραφία.

Η δημοσιογραφική του πορεία άρχισε το 1961 στις εφημερίδες «Ελεύθερος Λαός» και «Δράση», όμως η διαδρομή που τον καθιέρωσε ήταν εκείνη στην ιστορική εφημερίδα «Θεσσαλονίκη». Εκεί ανέλαβε για χρόνια διευθυντικά καθήκοντα και συνέδεσε το όνομά του με μια περίοδο κατά την οποία η εφημερίδα απέκτησε μεγάλη κυκλοφορία, επιρροή και κύρος, καταγράφοντας συστηματικά τον παλμό της πόλης αλλά και τις μεγάλες εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ιδιαίτερη ήταν και η σχέση του με τον αείμνηστο εκδότη Ιωάννη Βελλίδη, ενώ ο ίδιος συνήθιζε να μεταφέρει στους νεότερους δημοσιογράφους ιστορίες από τα χρόνια της δικτατορίας, όταν αναζητούσαν τρόπους να ξεπερνούν τα εμπόδια της λογοκρισίας. Την ίδια περίοδο υπήρξε και ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, καθώς και της ελληνικής εκπομπής της Σουηδικής Ραδιοφωνίας.

Το 1985 ανέλαβε γενικός γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και το 1986 ορίστηκε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από εκείνη τη θέση έμεινε γνωστός όχι μόνο για τη θεσμική του παρουσία, αλλά και για τη χαρακτηριστική φράση «άλλη ερώτηση», με την οποία συχνά απέφευγε να απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Σημαντικό ήταν και το πέρασμά του από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου διετέλεσε πρόεδρος και μάλιστα θεωρείται ο μακροβιότερος στη θέση αυτή. Επί των ημερών του ολοκληρώθηκε το εκθεσιακό κέντρο στο Μαρούσι, ενώ η ΔΕΘ-Helexpo τίμησε αργότερα την προσφορά του, δίνοντας το όνομά του σε αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης».

Η πορεία του συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια με σημαντικούς σταθμούς στον έντυπο Τύπο. Το 1995 ανέλαβε την ευθύνη της εβδομαδιαίας έκδοσης «Βόρεια Ελλάδα» της «Καθημερινής», ενώ από το 2000 έως το 2007 είχε την ευθύνη της έκδοσης των εφημερίδων «Αγγελιοφόρος» και «Αγγελιοφόρος της Κυριακής» στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, εκλέχθηκε για οκτώ χρόνια πρόεδρος της ΕΣΗΕΜΘ και τιμήθηκε από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης για την προσφορά του στη δημοσιογραφία.

Όσοι τον γνώριζαν σημειώνουν ότι μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του παρακολουθούσε με αγωνία τις εξελίξεις στον χώρο του Τύπου και παρέμενε ανήσυχος για το μέλλον της δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη. Η μεγάλη του επιθυμία, όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, ήταν να αποκτήσει ξανά η πόλη μια μεγάλη καθημερινή εφημερίδα με ευρεία κυκλοφορία και ισχυρό αποτύπωμα. Με τον θάνατό του κλείνει ένας μεγάλος κύκλος για τη δημοσιογραφική Θεσσαλονίκη, αλλά μένει ζωντανό το ίχνος μιας διαδρομής που σφράγισε τον δημόσιο λόγο για δεκαετίες.

20:43 Πέθανε ο Αντώνης Κούρτης – Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά μια μεγάλη μορφή του Τύπου
