Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν: Το «πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» του Βισκόντι που δεν ξεπέρασε ποτέ τον ρόλο του

Ο Αντρέσεν έμεινε στην κινηματογραφική ιστορία ως ο Τάτζιο, το πανέμορφο αγόρι που έγινε εμμονή για έναν γηραιό συνθέτη στην ταινία του 1971. Ο Βισκόντι τον είχε χαρακτηρίσει «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο», μια φράση που έγινε βάρος για τον ίδιο, όπως παραδέχτηκε χρόνια αργότερα: «Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο μέσα σε κλουβί».

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τους σκηνοθέτες Κρίστιαν Πέτρι και Κριστίνα Λίντστρομ, δημιουργούς του ντοκιμαντέρ The Most Beautiful Boy in the World (2021), που κατέγραψε τη ζωή και τα τραύματα του ηθοποιού πίσω από τον μύθο.

Γεννημένος στη Στοκχόλμη το 1955, ο Αντρέσεν μεγάλωσε με τη γιαγιά του, μετά την αυτοκτονία της μητέρας του όταν εκείνος ήταν μόλις 10 ετών. Η ίδια τον ώθησε να ασχοληθεί με την υποκριτική, ελπίζοντας ότι θα κάνει «διάσημο κάποιον στην οικογένεια».

Η εκρηκτική επιτυχία του «Θανάτου στη Βενετία» τον έκανε παγκόσμιο είδωλο. Στα 16 του βρέθηκε στη δίνη της δημοσιότητας και, όπως ο ίδιος αποκάλυψε χρόνια αργότερα, βίωσε εκμετάλλευση και πίεση που τον στιγμάτισαν. «Αν ζούσε ο Βισκόντι, θα του έλεγα να πάει να γ@@@εί», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του, καταγγέλλοντας την ανευαισθησία του σκηνοθέτη.

Μετά την ταινία, ταξίδεψε στην Ιαπωνία, όπου έγινε ποπ σταρ και μοντέλο, συμμετέχοντας σε διαφημίσεις και εκπομπές, σε ένα κλίμα που θύμιζε «υστερία τύπου Beatles», όπως είχε περιγράψει. Όμως ο ίδιος ένιωθε χαμένος μέσα στη λάμψη.

Παρά το ταλέντο του στη μουσική – ήταν εξαίρετος πιανίστας – η καριέρα του παρέμεινε ασταθής, με συμμετοχές σε πάνω από 30 ταινίες και σειρές, κυρίως στη Σουηδία. «Η καριέρα μου είναι από τις λίγες που ξεκίνησαν από την κορυφή και μετά πήραν την κάτω βόλτα», είχε πει πικρά.

Το 2019 επανεμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη με έναν μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο στο “Midsommar” του Άρι Άστερ, δηλώνοντας ενθουσιασμένος: «Να σκοτώνεσαι σε ταινία τρόμου είναι το όνειρο κάθε αγοριού».

Ο Αντρέσεν υπήρξε πάντα ειλικρινής απέναντι στους δαίμονές του. Είχε καταδικάσει τον ρομαντισμό των σχέσεων ενηλίκων με εφήβους, λέγοντας: «Ο έρωτας ενηλίκων προς εφήβους με ταράζει, γιατί ξέρω τι κρύβεται πίσω από αυτό το είδος “αγάπης”».

Από τον γάμο του με την ποιήτρια Σουζάνα Ρόμαν απέκτησε δύο παιδιά, τη Ρομπίν και τον Έλβιν, ο οποίος πέθανε βρέφος, σε ηλικία μόλις εννέα μηνών. Μέχρι το τέλος, ο Αντρέσεν πάλευε να ξαναβρεί την εσωτερική του ισορροπία, έχοντας πει πως «ο Τάτζιο έζησε μέσα μου πολύ περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε».

