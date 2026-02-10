Πέθανε ο Χριστόφορος Στράτος, απόγονος του πατρινού κολοσσού της Πειραϊκής Πατραϊκής

Έφυγε προ ημερών από την ζωή ο Χριστόφορος Στράτος, αντιπρόεδρος της Resolute Cepal Greece και πρώην διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με πολυετή διεθνή καριέρα σε επενδυτικές τράπεζες στο Λονδίνο, Παρίσι και Μαδρίτη.

Η απώλεια του Χριστόφορου Στράτου ξύπνησε μνήμες βαθιά ριζωμένες στην Πάτρα, την πόλη από την οποία ξεκίνησε μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές ιστορίες της σύγχρονης Ελλάδας: εκείνη της Πειραϊκής – Πατραϊκής.

Ο Χριστόφορος Στράτος κουβαλούσε στο όνομά του και στο DNA του μια βαριά κληρονομιά. Ήταν απόγονος της οικογένειας Στράτου, που ταυτίστηκε όσο λίγες με τη βιομηχανική ανάπτυξη της Πάτρας τον 20ό αιώνα. Παππούς του ήταν ο Σταμούλης Στράτος, ιδρυτής της Πειραϊκής – Πατραϊκής Βιομηχανίας Βάμβακος Α.Ε., του κλωστοϋφαντουργικού κολοσσού που ιδρύθηκε το 1919 στην Πάτρα και εξελίχθηκε σε εργοστάσιο-σύμβολο για ολόκληρη τη χώρα.

Η Πειραϊκή – Πατραϊκή δεν υπήρξε απλώς μια επιχείρηση. Στην ακμή της αποτέλεσε έναν ολόκληρο παραγωγικό οργανισμό με χιλιάδες εργαζομένους, έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και καθοριστική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Πάτρας. Για δεκαετίες, η βιομηχανία αυτή έδινε δουλειά, προοπτική και ταυτότητα στην πόλη, μέχρι την κρίση της δεκαετίας του ’80, όταν εντάχθηκε στις προβληματικές επιχειρήσεις και οδηγήθηκε στην κρατικοποίηση το 1984.

Κεντρικό πρόσωπο αυτής της ιστορίας υπήρξε και ο θείος του εκλιπόντα, Χριστόφορος Στράτος, βιομήχανος και πολιτικός, γεννημένος στην Πάτρα τον Οκτώβριο του 1924. Γιος του Σταμούλη Στράτου και αδελφός του Ιάσονα –πατέρα του εκλιπόντα–, του Θεόδωρου και του Φαίδωνα Στράτου, συνέδεσε το όνομά του τόσο με την οικογενειακή επιχείρηση όσο και με τη δημόσια ζωή. Η προσφορά του κατά την Κατοχή, ιδίως στον επισιτισμό του λαού, αναγνωρίστηκε με υψηλές τιμητικές διακρίσεις από το ελληνικό κράτος και την Εκκλησία.

Η παρακμή ήρθε σταδιακά, καθώς η διεθνής κρίση της κλωστοϋφαντουργίας, οι δομικές αδυναμίες της ελληνικής βιομηχανίας και τα οικονομικά προβλήματα οδήγησαν την εταιρεία, το 1984, στην ένταξή της στις προβληματικές επιχειρήσεις και τελικά στην κρατικοποίησή της. Το τέλος της Πειραϊκής – Πατραϊκής σήμανε και το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την Πάτρα, αφήνοντας πίσω μνήμες, εγκαταστάσεις-σύμβολα και μια βαριά βιομηχανική κληρονομιά.

Μέσα σε αυτή τη διαδρομή μεγάλωσε και διαμορφώθηκε ο Χριστόφορος Στράτος, γιος του Ιάσονα Στράτου. Αν και η δική του πορεία ήταν διεθνής –με σπουδές στη Γερμανία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ και καριέρα σε επενδυτικές τράπεζες σε Λονδίνο, Παρίσι και Μαδρίτη–, το επιχειρηματικό πνεύμα της οικογένειας και η πατρινή καταγωγή παρέμεναν ισχυρό σημείο αναφοράς. Ως διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σύμβουλος επιχειρήσεων, εξέφρασε ένα σύγχρονο πρόσωπο της ελληνικής οικονομικής σκέψης, με ρίζες όμως βαθιά δεμένες με την ιστορία της Πάτρας.

Παράλληλα, η αγάπη του για τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα, με δεκάδες διεθνείς συμμετοχές και διακρίσεις, συμπλήρωσε την πολυσχιδή προσωπικότητά του. Η απώλειά του δεν αφορά μόνο έναν διακεκριμένο ιστιοπλόο και οικονομολόγο, αλλά και έναν κρίκο σε μια αλυσίδα ανθρώπων που συνέδεσαν το όνομά τους με την πιο ένδοξη βιομηχανική περίοδο της Πάτρας.

Η απώλειά του κλείνει έναν κύκλο που ξεκίνησε στην Πάτρα, μέσα από την Πειραϊκή – Πατραϊκή, και απλώθηκε διεθνώς. Μια πορεία που συνδέει τη βιομηχανική ιστορία της πόλης με τη σύγχρονη Ελλάδα.

