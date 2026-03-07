Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης – Μια εμβληματική μορφή του Ελληνικού Τύπου

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών άφησε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική πορεία στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας, με έντονη παρουσία τόσο στον πολιτικό σχολιασμό όσο και στον δημόσιο διάλογο των τελευταίων δεκαετιών.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο φίλος του Γιάννης Κουτζουράδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θέλω να γράψω, αλλά είναι αδύνατο προς το παρόν, επειδή έχω σπαράξει στο κλάμα. Και τι να πρωτοπώ αφού χρειάζεται ένα ολόκληρο βιβλίο.

Ο Γιώργος Βότσης, μετά από 40 χρόνια αδιατάρακτης φιλίας δεν θα είναι πια μαζί μας. Κορυφαίος δημοσιογράφος, με τα δικά μου μέτρα επαναστάτης, γνήσιος γλεντζές, πιστός φίλος. Από τους πλέον υπέροχους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου. Να συνέλθω απ’ το σοκ και μακάρι να καταφέρω να γράψω αυτά που του αξίζουν. Έτσι κι αλλιώς είμαι βέβαιος πως θα γράψουν πολλοί. Ήταν τόσο αγαπητός…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Βότσης

Ο Γιώργος Βότσης γεννήθηκε το 1938 στη Λάβδανη Ιωαννίνων και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ωστόσο είχε ήδη ξεκινήσει τη δημοσιογραφική του πορεία από πολύ νεαρή ηλικία.

Το 1957, σε ηλικία μόλις 19 ετών, έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο της δημοσιογραφίας, αρχίζοντας μια πορεία που θα διαρκούσε δεκαετίες.

Το 1967 συμμετείχε στην πρώτη μικρού μήκους ταινία της Τώνιας Μαρκετάκη με τίτλο «Ο Γιάννης και ο δρόμος».

Η δράση κατά τη διάρκεια της δικτατορίας

Μετά την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης «Πατριωτικό Μέτωπο» (ΠΑΜ).

Για τη δράση του εναντίον του καθεστώτος καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Ωστόσο κατάφερε να διαφύγει στο Λονδίνο πριν συλληφθεί.

Η δημοσιογραφική του πορεία

Μετά τη Μεταπολίτευση ο Γιώργος Βότσης έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», όπου ξεχώρισε για την έντονη πολιτική του γραφή και τον αιχμηρό σχολιασμό της επικαιρότητας.

Στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος για τρίτη φορά με τη δημοσιογράφο Λένα Παγώνη, με την οποία απέκτησαν μία κόρη, τη Νικολέτα. Είχε ακόμη μία κόρη, την Άννα, από τον δεύτερο γάμο του με τη Μιμή Γαλανοπούλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



