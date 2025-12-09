Πέθανε ο εμβληματικός ραδιοφωνικός παραγωγός Βασίλης Βάιλας, ΦΩΤΟ

Στη Λάρισα σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Βασίλη Βάιλα, του γνωστότερου ραδιοφωνικού παραγωγού της Λάρισας που συντρόφευε για δεκαετίες γενιές και γενιές Λαρισαίων μέσα από τις συχνότητες των μεγαλύτερων σταθμών της πόλης, ενώ έπαιζε και μουσική στα μεγαλύτερα club της περιοχής από τη δεκαετία του ΄80.

Σύμφωνα με το paidis.com Βασίλης Βάιλας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σήμερα όταν και βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από δικά του πρόσωπα.

Η είδηση του θανάτου του έπεσε σαν κεραυνός στην πόλη ενώ ο ραδιοφωνικός σταθμός «Ράδιο Πόλις» στον οποίο εργαζόταν τα τελευταία χρόνια ανακοινώνοντας την απώλειά του ανέφερε:

«Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουμε τη λύπη μας για τον δικό μας άνθρωπο που ήταν συνεργάτης, φίλος, οικογένεια, η ψυχή του ραδιοφώνου μας. Ένα τεράστιο κομμάτι σήμερα κλείνει με τον πιο λυπηρό τρόπο. Ο Βασίλης Βάιλας δεν είναι πια κοντά μας».

