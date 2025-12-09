Πέθανε ο εμβληματικός ραδιοφωνικός παραγωγός Βασίλης Βάιλας, ΦΩΤΟ

Βρέθηκε νεκρός στη Λάρισα στο σπίτι του από δικά του πρόσωπα

Πέθανε ο εμβληματικός ραδιοφωνικός παραγωγός Βασίλης Βάιλας, ΦΩΤΟ
09 Δεκ. 2025 18:51
Pelop News

Στη Λάρισα σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Βασίλη Βάιλα, του γνωστότερου ραδιοφωνικού παραγωγού της Λάρισας που συντρόφευε για δεκαετίες γενιές και γενιές Λαρισαίων μέσα από τις συχνότητες των μεγαλύτερων σταθμών της πόλης, ενώ έπαιζε και μουσική στα μεγαλύτερα club της περιοχής από τη δεκαετία του ΄80.

Τύρναβος: 19χρονη κατήγγειλε 21χρονο για απόπειρα βιασμού

Σύμφωνα με το paidis.com Βασίλης Βάιλας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σήμερα όταν και βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από δικά του πρόσωπα.

Η είδηση του θανάτου του έπεσε σαν κεραυνός στην πόλη ενώ ο ραδιοφωνικός σταθμός «Ράδιο Πόλις» στον οποίο εργαζόταν τα τελευταία χρόνια ανακοινώνοντας την απώλειά του ανέφερε:

«Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουμε τη λύπη μας για τον δικό μας άνθρωπο που ήταν συνεργάτης, φίλος, οικογένεια, η ψυχή του ραδιοφώνου μας. Ένα τεράστιο κομμάτι σήμερα κλείνει με τον πιο λυπηρό τρόπο. Ο Βασίλης Βάιλας δεν είναι πια κοντά μας».

