Πέθανε o Hector Salamanca, ο ηθοποιός του Breaking Bad

Κόπηκε το νήμα της ζωής για τον ηθοποιό του Breaking Bad, Μαρκ Μαργκόλις. Ο γνωστός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο ηθοποιός εξέπνευσε στο νοσοκομείο Mount Sinai στη Νέα Υόρκη, μετά από μια ασθένεια που εμφάνισε.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του και ηθοποιός, Μόργκαν Μαργκόλις, χωρίς ωστόσο να δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες γύρω από την ασθένεια αντιμετώπιζε ο πατέρας του.

Ο Μαρκ Μαργκόλις ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής στα 14 του χρόνια, όταν και παρακολούθησε τα πρώτα μαθήματα. Στη συνέχεια σπούδασε στο The Actors Studio.

Mark Margolis, ‘Breaking Bad’ and ‘Better Call Saul’ star, has died aged 83. pic.twitter.com/Yj6xdBp9sv — Pop Crave (@PopCrave) August 4, 2023

Έκανε το ντεμπούτο του στην οθόνη στο «X-rated The Opening of Misty Beethoven» το 1976, ενώ στη συνέχεια είχε μικρούς ρόλους στα «Going in Style», «De Palma’s Dressed to Kill» και «Arthur».

Συμμετείχε επίσης, στις ταινίες The Cotton Club, The Secret of My Success, 1492: Conquest of Paradise, I Shot Andy Warhol, Absolute Power, The Thomas Crown Affair, End of Days, The Tailor of Panama, Hardball, Gone Baby Gone, Defiance και Stand Up Guys.

Έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως Hector «Tio» Salamanca στο «Breaking Bad», τον Μάρτιο του 2009 στο δεύτερο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Στη συνέχεια, είχε την ευκαιρία να υποδυθεί ξανά τον ίδιο χαρακτήρα στο prequel του «Breaking Bad», «Better Call Saul».