Πέθανε ο «κουρτινάκιας», εμβληματικός φίλαθλος της Παναχαϊκής ΦΩΤΟ

Στα 78 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο γνωστός φίλαθλος της Παναχαϊκής, Ανδρέας Γιαννίτσης, γνωστός στους φίλους της ομάδας της Πάτρας με το παρατσούκλι «κουρτινάκιας».

Είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην κερκίδα των «κοκκινόμαυρων» και κυριολεκτικά είχε ταξιδεύσει σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας για να στηρίξει την αγαπημένη του Παναχαϊκή.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 11.00 στην Πάτρα από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στη Λεύκα.λ

