Πέθανε ο Μάκης Αμπατιέλος, ήταν το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, ΦΩΤΟ

Έπειτα από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας «έφυγε» από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, Μάκης (Γεράσιμος) Αμπατιέλος.

Το γραφείο Τύπου του κόμματος έκανε γνωστή την είδηση μέσω ανακοίνωσής του, εκφράζοντας «τη θλίψη του».

«Ο Μάκης Αμπατιέλος ήταν παιδί εργατικής οικογένειας, δοσμένης στους επαναστατικούς σκοπούς του ΚΚΕ και τους αγώνες του λαού μας, αντιμετωπίζοντας τις διώξεις του αστικού κράτους. Ο Μάκης συμμετείχε ενεργά στο κίνημα από νεαρή ηλικία μέσα από τις γραμμές της θρυλικής ΜΟΔΝΕ, ενώ στη συνέχεια υπήρξε στέλεχος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ σε Οργανώσεις Μαθητών, Σπουδαστών και του Δήμου Πειραιά. Τα τελευταία χρόνια, ως οπαδός του Κόμματος και παρά τα προβλήματα υγείας, συνέβαλε στις προσπάθειες της Κομματικής Οργάνωσης και των φορέων του λαϊκού κινήματος στον Πειραιά», αναφέρει ο Περισσός.

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον γιο του Νίκο, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ και βουλευτή, στον αδελφό του Δημήτρη, στέλεχος του Κόμματος στη Γερμανία, στη σύντροφό του Σοφία και σε όλους τους οικείους του», καταλήγει η ανακοίνωση.

