Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν σε ηλικία 88 ετών

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν πέθανε σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

23 Μαρ. 2026 10:34
Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, όπως μετέδωσαν τη Δευτέρα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η είδηση ανακοινώθηκε και από την οικογένειά του.

Ο Ζοσπέν υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της γαλλικής κεντροαριστεράς και του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Στην πολιτική του διαδρομή είχε αναλάβει κομβικούς ρόλους, ως πρώτο στέλεχος του κόμματος, βουλευτής, υπουργός επί προεδρίας Φρανσουά Μιτεράν και στη συνέχεια πρωθυπουργός.

Στην πρωθυπουργία βρέθηκε την περίοδο 1997-2002, σε φάση συγκατοίκησης εξουσίας με τον τότε πρόεδρο Ζακ Σιράκ, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους της σύγχρονης γαλλικής πολιτικής ζωής.

Η πολιτική του πορεία συνδέθηκε επίσης με τις προεδρικές εκλογές του 1995 και του 2002, με πιο ηχηρή στιγμή τον αποκλεισμό του από τον πρώτο γύρο το 2002, σε μία εξέλιξη που είχε προκαλέσει ισχυρό πολιτικό σοκ στη Γαλλία.

Ο θάνατός του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη γαλλική σοσιαλιστική παράταξη, με τον Λιονέλ Ζοσπέν να έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή της χώρας για δεκαετίες.

