Πέθανε ο πρώην βουλευτής Χανίων Ελευθέριος Βενιζέλος – Το τελευταίο εγγόνι του εθνάρχη

Την απώλεια του πρώην βουλευτή Χανίων Ελευθέριου Βενιζέλου, σε ηλικία 102 ετών, ανακοίνωσε το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Υπήρξε το τελευταίο εν ζωή εγγόνι του ιστορικού πολιτικού.

Πέθανε ο πρώην βουλευτής Χανίων Ελευθέριος Βενιζέλος – Το τελευταίο εγγόνι του εθνάρχη
10 Φεβ. 2026 13:31
Pelop News

Τον θάνατο του πρώην βουλευτή Χανίων Ελευθέριου Βενιζέλου σε ηλικία 102 ετών ανακοίνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Ο εκλιπών ήταν το τελευταίο εν ζωή εγγόνι του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Με ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, ενώ η διοίκηση και το προσωπικό απέστειλαν συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1924. Ήταν γιος του Κυριάκου Βενιζέλου, πρωτότοκου γιου του Ελευθερίου Βενιζέλου, και της Μαρίκας Ρούσσου, μέλους εφοπλιστικής οικογένειας από τη Λέρο. Είχε δύο αδέλφια, τον Νικήτα Βενιζέλο και τη Χάρι Καραγιάννη, ενώ με τη σύζυγό του Λίλη Χαραμή απέκτησαν μία κόρη.

Πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η οικογένειά του εγκαταστάθηκε αρχικά στη Γαλλία και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στα πανεπιστήμια Princeton και Columbia.

Εξελέγη βουλευτής Χανίων δύο φορές, το 1952 και το 1956. Μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής του πορείας δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ναυτιλίας, συνεχίζοντας την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση.

Διετέλεσε επί χρόνια πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων και είχε ενεργό ρόλο στο Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», όπου ήταν επίτιμος πρόεδρος. Για τη συμβολή του τιμήθηκε ως Μεγάλος Ευεργέτης και Εταίρος του Ιδρύματος.

