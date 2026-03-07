Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Παρασκευής ο ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης, ένας καλλιτέχνης που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ο ίδιος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των γιορτών είχε νοσηλευτεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο, από όπου είχε μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια που περνούσε.

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε», είχε δηλώσει τότε σε τηλεοπτική συνέντευξή του, σημειώνοντας πως επρόκειτο για μια δύσκολη αλλά αντιμετωπίσιμη κατάσταση.

Παρά τις δυσκολίες της νοσηλείας, ο ίδιος είχε μιλήσει με συγκίνηση για τη στήριξη που είχε από τη σύζυγό του, αλλά και για τις εντυπώσεις που αποκόμισε από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Το νοσηλευτικό και το ιατρικό δυναμικό άπταιστα. Το περιβάλλον άθλιο. Ράντζα στους διαδρόμους και οι άνθρωποι να δουλεύουν σκληρά», είχε πει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή που τον κράτησε όρθιο.

Η πορεία του στο θέατρο

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης αποφοίτησε το 1973 από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικούς θιάσους και θεατρικούς οργανισμούς, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Υπηρέτησε σχεδόν όλα τα είδη του θεάτρου, από το αρχαίο δράμα και την αττική κωμωδία μέχρι το μουσικό θέατρο, την παντομίμα και την επιθεώρηση.

Μεταξύ των παραστάσεων στις οποίες συμμετείχε συγκαταλέγονται οι: «Μορμόλης», «Παπουτσωμένος γάτος», «Το ημέρωμα της στρίγγλας», «Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ», «Άλκηστη – Κύκλωπας», «Κατζούρμπος», «Η τύχη της Μαρούλας», «Η τρελή του Σαγιό», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και «Ντόλλυ».

Ξεχωριστή ήταν και η συνεργασία του με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, όπου συμμετείχε στην παράσταση «Η αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Το «Από Μηχανής Θέατρο»

Το 1996, μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, δημιούργησαν το «Από Μηχανής Θέατρο», μετατρέποντας έναν παλιό βιομηχανικό χώρο σε έναν σύγχρονο θεατρικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Βαλαβανίδης συμμετείχε επίσης σε σημαντικές παραστάσεις όπως «Οι Σιδεράδες», «Η Αντίστροφη Ψυχολογία», «Δωδέκατη Νύχτα» του Σαίξπηρ, το «Τάνγκο» του Μρόζεκ, καθώς και στους «Σφήκες» του Αριστοφάνη στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Το 2006 συμμετείχε και στο μιούζικαλ «Το μαγαζάκι του τρόμου».

Παράλληλα σκηνοθέτησε έργα, όπως τον «Παπουτσωμένο γάτο» στο ΚΘΒΕ, ενώ είχε ασχοληθεί και με τη μουσική επιμέλεια και την ηχητική επένδυση σε θεατρικές παραγωγές.

Τηλεόραση και κινηματογράφος

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης είχε έντονη παρουσία και στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε σειρές που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, όπως «Το μινόρε της αυγής», «Οι αυθαίρετοι», «Σιγά, η πατρίδα κοιμάται», «Οι άνδρες δεν υπάρχουν πια» και «Λίστα γάμου».

Στον κινηματογράφο συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη, «Η φωτογραφία» του Νίκου Παπατάκη, «Πάμπτωχοι Α.Ε.» και «Το κλάμα βγήκε απ’ τον Παράδεισο».

Με την πορεία του άφησε έντονο αποτύπωμα στον χώρο της υποκριτικής, υπηρετώντας με συνέπεια και πάθος την τέχνη του θεάτρου για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

