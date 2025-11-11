Στα 70 του χρόνια πέθανε ο σπουδαίος Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον, ο οποίος είχε μία σπουδαία καριέρα στο NBA και στην Ευρώπη.

ΑΕΚ: Καταγγελία για τον Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ

Ο Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον, ο οποίος υπήρξε αστέρας των Νιου Γιορκ Νικς και των Νιου Τζέρζι Νετς, έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Τον Φεβρουάριο του 1986 ο τότε Κομισάριος, Ντέιβιντ Στερν, είχε ανακοινώσει τον δια βίου αποκλεισμό του Ρίτσαρντσον από το NBA για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ήταν, μάλιστα, ο πρώτος αθλητής που τιμωρήθηκε γι’ αυτόν τον λόγο, με το NBA να ανακαλεί την απόφασή του το 1988.

Στη συνέχεια, ο Ρίτσαρντσον ήρθε στην Ευρώπη και έπαιξε στη Βίρτους Μπολόνια, στη Σπλιτ, στη Λιβόρνο, στην Αντίμπ, στη Σολέ, στη Φορλί και αποσύρθηκε από τα παρκέ το 2002 για να γίνει προπονητής.

Υπήρξε τέσσερις φορές All-Star, δύο φορές μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας, τρεις φορές πρώτος κλέψτης και μία φορά πρώτος πασέρ.

Στην καριέρα του στο NBA, από το 1978 έως το 1986, μέτρησε 14.8 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2.6 κλεψίματα ανά 33.4 λεπτά σε 556 αγώνες κανονικών περιόδων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



