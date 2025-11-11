ΑΕΚ: Καταγγελία για τον Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ

Σε ανακοίνωσή της είχε καταστήσει σαφές ότι «ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένειά μας», ενώ κάτι αντίστοιχο είχε επισημάνει σε δήλωσή του και ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος.

ΑΕΚ: Καταγγελία για τον Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
11 Νοέ. 2025 18:16
Pelop News

Από την πλευρά της η ΑΕΚ έπειτα από την απαλλαγή της στην υπόθεση με τον Στεφάν Λανουά και τον υποτιθέμενο προπηλακισμό στην OPAP Arena για τον οποίο είχε κάνει λόγο η ΕΠΟ, είχε τονίσει επίσημα ότι θα ακολουθούσε όλες τις θεσμικές οδούς και ότι θα προχωρούσε σε όλες τις νομικές ενέργειες που θα έκρινε απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της ομάδας.

Αλλαγή ημερομηνίας στο Απόλλων-Προμηθέας 2014, ο λόγος

Η ΑΕΚ προχώρησε λοιπόν σε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ εις βάρος του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, με το ερευνητικό τμήμα να ασχολείται ήδη με τη συγκεκριμένη καταγγελία.

