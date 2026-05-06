Πέθανε ο Σταύρος Τσώχος: Σίγησε μια ιστορική φωνή της αθλητικής δημοσιογραφίας

Σε ηλικία 89 ετών πέθανε ο Σταύρος Τσώχος, μια εμβληματική μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας, που άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο στα έντυπα μέσα όσο και στην ελληνική τηλεόραση. Πριν περάσει στον χώρο της ενημέρωσης, είχε ήδη χαράξει τη δική του πορεία στο ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε ιστορικές ομάδες της εποχής του.

Ο Σταύρος Τσώχος ήταν πατέρας του επίσης δημοσιογράφου Μιχάλη Τσώχου. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά στις 17 Ιουλίου 1937 και από νεαρή ηλικία στράφηκε στο ποδόσφαιρο. Το 1954 ξεκίνησε την αγωνιστική του διαδρομή από την Υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών, ενώ δύο χρόνια αργότερα εντάχθηκε στον Ολυμπιακό Πειραιώς, στον οποίο παρέμεινε έως το 1961.

Στο διάστημα αυτό είχε και ένα σύντομο πέρασμα από την Προοδευτική τη σεζόν 1958-59, όταν παραχωρήθηκε δανεικός από τον Ολυμπιακό. Στη συνέχεια φόρεσε και τη φανέλα του Φωστήρα, με τον οποίο ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του πορεία στις αρχές της δεκαετίας του ’60, έχοντας αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής.

Μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα, πέρασε στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, όπου έμελλε να γράψει το πιο αναγνωρίσιμο κεφάλαιο της επαγγελματικής του διαδρομής. Εργάστηκε αρχικά ως αθλητικός συντάκτης στην εφημερίδα «Ημέρα» και στη συνέχεια στην «Ακρόπολη». Ακολούθησε η πολύχρονη παρουσία του στα «ΝΕΑ», όπου εργάστηκε για περίπου είκοσι χρόνια, ενώ συνεργάστηκε ακόμη με το «Φως των Σπορ» και με τα περιοδικά «Πρώτο» και «Πρωτάθλημα».

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η παρουσία του στην τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στο συγκεκριμένο μέσο έγινε το 1968, ανοίγοντας έναν κύκλο δεκαετιών σε αθλητικές εκπομπές και μεταδόσεις αγώνων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παρέμεινε ενεργός μέχρι τη συνταξιοδότησή του, υπηρετώντας την αθλητική ενημέρωση από διαφορετικά μετερίζια.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του διαδρομής εργάστηκε διαδοχικά στην ΕΡΤ, στο MEGA και στον ΑΝΤ1, ενώ είχε επίσης αναλάβει και θέση διευθυντή στο γραφείο Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο θάνατός του κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική αθλητική δημοσιογραφία, καθώς ο Σταύρος Τσώχος ανήκε σε μια γενιά ανθρώπων που υπηρέτησαν το αθλητικό ρεπορτάζ με μακρά παρουσία, εμπειρία και διαρκή επαφή τόσο με το γήπεδο όσο και με το μικρόφωνο.

