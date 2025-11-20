Πέθανε ο θρυλικός μπασίστας Γκάρι «Μάνι» Μούνφιλντ

Η ροκ σκηνή στη Βρετανία θρηνεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της

Πέθανε ο θρυλικός μπασίστας Γκάρι «Μάνι» Μούνφιλντ
20 Νοέ. 2025 22:45
Pelop News

Στη Βρετανία η ροκ σκηνή θρηνεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της. Ο Γκάρι «Μάνι» Μούνφιλντ, θρυλικός μπασίστας των Stone Roses και αργότερα των Primal Scream, πέθανε σε ηλικία 63 ετών, όπως ανακοίνωσε ο αδελφός του, Γκρεγκ, σε ανάρτηση στο Facebook: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνω τον θάνατο του αδελφού μου. Γκάρι “Μάνι” Μούνφιλντ, αναπαύσου εν ειρήνη.»

Ως εμβληματικό μέλος και μπασίστας της σκηνής του Μάντσεστερ στη Βρετανία, ο Μούνφιλντ εντάχθηκε στους Stone Roses το 1987, συμμετέχοντας στους δύο θρυλικούς δίσκους του συγκροτήματος: το μυθικό Stone Roses (1989) και το Second Coming (1994). Παρέμεινε μαζί τους μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος το 1996 και επέστρεψε ξανά στην επανένωση των ετών 2011–2017.

Το 1996 εντάχθηκε στους Primal Scream, ένα ακόμη καθοριστικό συγκρότημα της βρετανικής σκηνής, με το οποίο έπαιξε για δεκαπέντε χρόνια. Ο Μάνι συμμετείχε επίσης στο supergroup Freebass, μαζί με τον Άντι Ρουρκ (The Smiths), τον Πίτερ Χουκ (New Order) και τον τραγουδιστή Γκάρι Μπριγκς (Haven).

Τα μηνύματα αποχαιρετισμού πληθαίνουν
Στο X, ο Ίαν Μπράουν, τραγουδιστής των Stone Roses, έγραψε απλά: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Μάνι.»

Ο Τιμ Μπέργκες των Τσάρλατανς τον χαρακτήρισε «έναν από τους απόλυτα καλύτερους — έναν υπέροχο φίλο».

Ο Λίαμ Γκάλαχερ δήλωσε «σε απόλυτο σοκ και συντετριμμένος» για την απώλεια του ανθρώπου που θεωρούσε ήρωά του.

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Μούνφιλντ είχε ανακοινώσει περιοδεία για τα έτη 2026–2027 στην Βρετανία, όπου σκόπευε να μοιραστεί ιστορίες και αναμνήσεις από την ξεχωριστή μουσική του πορεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:11 Τέμπη: ‘Ελεγε ότι ήταν επιβάτης στο τρένο και απειλούσε να κάνει βουτιά στο κενό επειδή δεν του διέγραφαν τις οφειλές στην Εφορία
23:06 Απάντηση Αθήνας σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
22:55 Έρχεται επανάσταση στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Στο «παιχνίδι» η Paramount, που πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τις μεταδόσεις στην Αγγλία
22:45 Πέθανε ο θρυλικός μπασίστας Γκάρι «Μάνι» Μούνφιλντ
22:42 Πρόκληση από Ζαχάροβα: H Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία
22:32 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:23 Τρομερό μήνυμα ζωής από Μπάνκι: Κάλεσε στην Εθνική Ιταλίας τον Πολονάρα!
22:12 Το Κίεβο απέρριψε ως «εντελώς παράλογο» το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία
22:01 Σοβαρό επεισόδιο στο Αγαθονήσι με προειδοποιητικές βολές! Τουρκικό αλιευτικό επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού
21:51 Χοτοκουρίδης: Δίνει τον αγώνα της ζωής του με 5απλο μπαϊπάς!
21:41 PULSE: Στις 16 μονάδες η ΝΔ από τον ΠΑΣΟΚ-Η απάντηση για το ενδεχόμενο νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά
21:31 «Το θέμα έχει διεκπεραιωθεί. Δεν οδηγούσε ο Στεφανός Τσιτσιπάς», τι ισχυρίζεται ο δικηγόρος του
21:21 Καταδίκη 38 Αγρινιωτών για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για βοσκοτόπια στα Κύθηρα!
21:11 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα
21:00 Η Δικαιοσύνη γίνεται πιο γρήγορη: Πρωτόδικη απόφαση εκδίδεται σε έως 280 ημέρες στο Πρωτοδικείο Αχαΐας
20:51 «Οι παπάδες έπαιρναν κλαίγοντας τηλέφωνο και ζητούσαν κοκαΐνη», αποκαλύψεις στην υπόθεση με τους ρασοφόρους-youtuber
20:41 Στη φυλακή οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα
20:29 Δημοσκόπηση MRB: Στο 29,1% η ΝΔ και στο 13,5% το ΠΑΣΟΚ
20:20 «Να διεκδικήσουμε, δεν υπάρχει φόβος»
20:11 Σε βίντεο καταγράφονται οι στιγμές πριν από την καταδίωξη στον Νέο Κόσμο και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ