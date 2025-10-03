Πέθανε ο θρυλικός Γρηγόρης Καψάλης ΒΙΝΤΕΟ

Πέθανε ο θρυλικός Γρηγόρης Καψάλης ΒΙΝΤΕΟ
03 Οκτ. 2025 22:55
Δυστυχώς τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (03.10.2025) σε ηλικία 96 ετών ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου και μουσικός της παραδοσιακής μουσικής, Γρηγόρης Καψάλης.

Ο γνωστός μουσικός γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1929 στον Ελαφότοπο Ζαγορίου και μυήθηκε από μικρός στην τέχνη του κλαρίνου κοντά στον πατέρα και τον παππού του. «Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ο Γρηγόρης Καψάλης για μας όλους ήταν ο δικός μας άνθρωπος. Ένας μεγάλος δεξιοτέχνης, ένας σπουδαίος δάσκαλος. Θα μας λείψει πολύ», ανέφερε ο δήμαρχος Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος για την απώλειά του.

Ο Γρηγόρης Καψάλης μαθήτευσε στη περίφημη σχολή του Ξηρομέρου κοντά στον Βασίλη Σαλέα.

Η καριέρα στο παραδοσιακό τραγούδι
Ο Γρηγόρης Καψάλης συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους οργανοπαίχτες της ηπειρώτικης μουσικής: τον Φίλιππο Ρούντα, τους Χαλκιάδες, τον Χρόνη Καψάλη και από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 αξιώθηκε να γίνει μέλος στο συγκρότημα «Τα Τακούτσια», που θεωρείται ο κυριότερος θεματοφύλακας της Ζαγορίσιας παράδοσης.

Έχει δώσει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, καθώς και στον Ελληνισμό της διασποράς.

Το 1993 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο αφιέρωμα στους κορυφαίους δεξιοτέχνες του λαϊκού κλαρίνου.

Έχει αποτυπώσει την τέχνη του σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σε ταινίες ντοκιμαντέρ και στην πλούσια δισκογραφική του παραγωγή με την γαλλική ραδιοφωνία, τον πολιτιστικό σύλλογο Ζαγορισίων, το πνευματικό κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και με το Λύκειο Ελληνίδων.

Διετέλεσε διδάσκαλος του κλαρίνου στο Μουσικό Γυμνάσιο Δολιανών Ιωαννίνων.

Τραγουδιστής και ο ίδιος, ο Γρηγόρης Καψάλης συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στο τραγούδι με τον Γιάννη Παπακώστα από τους Χουλιαράδες, χωριό με πλούσια τραγουδιστική παράδοση, και στο λαούτο με τον Χρήστο Ζώτο.
