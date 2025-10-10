Πέθανε ο θρυλικός Jogh Logde

Ο κόσμος της ροκ έγινε φτωχότερος, καθώς ο Jogh Logde, ο τραγουδιστής και μπασίστας των «The Moody Blues» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, ανακοίνωσε την Παρασκευή (10.10.2025) η οικογένειά του, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι ο Βρετανός μπασίστας και τραγουδιστής John Lodge, αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, πεθερός και αδελφός, ”έφυγε” «ξαφνικά και απρόσμενα».

«Ο Τζον ”έφυγε” ήσυχα περιστοιχισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα και υπό τους ήχους των ”Everly Brothers” και του Μπάντι Χόλι», σύμφωνα με την οικογένεια, που παραθέτει μουσικούς που θαύμαζε ο Λοτζ.

Γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ, ο Λοτζ έγινε μέλος των «Moody Blues» το 1966, δύο χρόνια μετά τη δημιουργία του ροκ συγκροτήματος. Μαζί τόλμησαν να απομακρυνθούν από τις αρχικές ρίζες του συγκροτήματος στο «ρυθμ εντ μπλουζ» προς την επικράτεια του συμφωνικού ροκ.

Ο Lodge παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι που αυτό σταμάτησε τις ζωντανές εμφανίσεις το 2018, μετά τη συνταξιοδότηση του Γκρέιαμ Ετζ, του τελευταίου εναπομείναντα από τα αρχικά μέλη, και το ίδιο έτος κέρδισαν μια θέση στο Rock and Roll Hall of Fame.

Οι Moody Blues αναγνωρίζονται ευρέως ως πρωτοπόροι του progressive rock, κυρίως μέσω της χρήσης ενορχηστρώσεων και του Mellotron, ενός ηλεκτρομηχανικού μουσικού οργάνου.

Το άλμπουμ τους (1967) «Days of Future Passed» θεωρείται ένα από τα πρώτα εννοιολογικά άλμπουμ, που συνδυάζει τη ροκ με την κλασική μουσική και περιλαμβάνει το χιτ σινγκλ «Nights in White Satin».

