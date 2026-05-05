Πέθανε ο θρυλικός παπά-Τσάκαλος

Γνωστός για τον αυθορμητισμό του και την πηγαία λαϊκή του στάση, βρισκόταν σταθερά στο πλευρό των αδυνάτων ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε έρθει σε ευθεία σύγκρουση με την διοίκηση της Εκκλησίας όταν ένιωθε ότι υπερασπίζεται το δίκαιο

Πέθανε ο θρυλικός παπά-Τσάκαλος
05 Μάι. 2026 22:25
Pelop News

«Έφυγε» από τη ζωή ένας από τους πλέον γνωστούς ιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος με μια ιδιαίτερα ξεχωριστή παρουσία στα τηλεοπτικά πάνελ την προηγούμενη δεκαετία, ο πρεσβύτερος Σπυρίδων Τσιάκαλος.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Γάζι για τη δολοφονία του 20χρονου, ανατριχίλα από τον σπαραγμό της χαροκαμένης μάνας, ΒΙΝΤΕΟ

Ο γνωστός ως Παπα Τσάκαλος γνωστός για τον αυθορμητισμό του και την πηγαία λαϊκή του στάση, βρισκόταν σταθερά στο πλευρό των αδυνάτων ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε έρθει σε ευθεία σύγκρουση με την διοίκηση της Εκκλησίας όταν ένιωθε ότι υπερασπίζεται το δίκαιο.

Με την πρεσβυτέρα του Κωνσταντίνα είχαν αποκτήσει τρία παιδιά και από αυτά επτά εγγόνια.

Την ανακοίνωση του θλιβερής είδησης έκανε ο γιος του Κωνσταντίνος σημειώνοντας:

«Ο αγαπημένος μου πατέρας. ο θρυλικός παπά-Τσάκαλος, ο ιερέας Σπύρος Τσιάκαλος από τα Σιλπιανά (Καταφύλλι) της Αργιθέας δεν είναι πια μαζί μας. Έκλεισε τον κύκλο του αγώνα της ζωής του με τον τρόπο που ήθελε ο ίδιος, όρθιος, δυνατός. Έζησε όπως ήθελε να ζήσει, περήφανος, δυναμικός, αγέρωχος, αγωνίστηκε όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για την κοινωνία και την Εκκλησία.

Πίστευε στο Θεό των αδύναμων, των φτωχών, των καταπιεσμένων, αναγνώριζε τα θαύματα που κάνουν οι άνθρωποι με την πίστη και τον αγώνα τους, πόναγε με τον πόνο των άλλων.

Εργάστηκε από 12 χρονών παιδάκι, τελείωσε την Αθωνιάδα Ιερατική έγινε διάκονος στα 20 του χρόνια και ιερέας στα 22 του, τελείωσε τη Θεολογική Σχολή Αθηνών και υπηρέτησε σε πολλές ενορίες του Πειραιά και της Αθήνας.

Η τελευταία του ενορία, ο Ιερός Ναός της Γεννήσεώς του Χριστού στο Καματερό έμελε να είναι έργο ζωής αφού την ξαναέκτισε εκ θεμελίων και σήμερα είναι σημείο αναφοράς για τους ναούς της Αττικής.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στις 12.00 στον Ιερό Ναό της Γεννήσεώς του Χριστού στο Καματερό. Η ταφή του θα γίνει την επόμενη μέρα στο χωριό μας το Καταφύλλι την ίδια ώρα, όπως ήταν και η επιθυμία του.

Η ελληνική κοινωνία και η Εκκλησία, ειδικά οι ιερείς και συλλειτουργοί του τον έχουν ήδη αναγνωρίσει.Σύσσωμη η οικογένεια μας, η μητέρα μου Κωνσταντίνα, τα αδέρφια μου Δημήτρης και Σπύρος και τα εγγόνια του Θάλεια, Κωνσταντίνα, Γιάννης, Σπύρος, Γεωργία. Ορέστης και Κίμωνας θα τον θυμόμαστε και θα τον μελετάμε για όσο ζούμε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:54 Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
22:41 Ο Ολυμπιακός πέρασε πάνω από τη Μονακό και προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο
22:35 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:25 Πέθανε ο θρυλικός παπά-Τσάκαλος
22:15 Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Γάζι για τη δολοφονία του 20χρονου, ανατριχίλα από τον σπαραγμό της χαροκαμένης μάνας, ΒΙΝΤΕΟ
22:03 «Ποιος θα φέρει πίσω το παιδί μου;», ο ανείπωτος πόνος της μάνας του 17χρονου και η δολοφονία του 20χρονου που θεωρούσαν υπαίτιο, ΒΙΝΤΕΟ
21:51 Άνοιξε στα Ιωάννινα η αυλαία του φετινού γύρου ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
21:41 Ναύπακτος: Πάπια αποφάσισε να πεθάνει στην αγκαλιά της οικογένειας που αγαπούσε και την αγαπούσε! ΒΙΝΤΕΟ
21:29 Ηλεία: Κατέρρευσε σε συσκευαστήριο 37χρονος, ο οποίος καταγόταν από την Πάτρα
21:15 Χάποελ Τελ Αβίβ: Μείωσε σε 2-1 νίκες τη σειρά με Ρεάλ Μαδρίτης
21:08 Εφετείο: Έκρινε ένοχο τον Παύλο Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση του Σταμάτη Πουλή
20:57 Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε να συλληφθεί η Πολύζου, επεισόδιο πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
20:46 Ηλεία: Έκαιγαν χόρτα χωρίς προφυλάξεις και θα πληρώσουν 5.250 ευρώ!
20:33 Αίγιο: Απόφαση αποφυλάκισης για τον 46χρονο που είχε πυροβολήσει ανήλικους
20:22 Πέθανε η Πολυάννα Σφακιανάκη, δύσκολες ώρες για τον αδελφό της και γνωστό τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη
20:11 «Είναι δύσκολη η κατάσταση αλλά υπάρχουν μέτρα ασφαλείας», συγκλονίζει ο influencer μέσα από το κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από χαινταϊό
20:00 «Coco-mat Village» στο πρώην «Alexander Bay» – Επένδυση 56 εκατ. ευρώ στα Αραχωβίτικα
19:52 Αποκάλυψη Axios: «Κρυφό μήνυμα» από ΗΠΑ σε Ιράν για την «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ
19:41 Αυτοδικία και έγκλημα στην Κρήτη: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο
19:31 Ηττα από την Αυστραλία για τις γυναίκες της Εθνικής πόλο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ