Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας

Στα 102 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας. Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Αθήνα. Η οικογένειά του τον προόριζε για σπουδές στη Σορβόννη με στόχο το διπλωματικό σώμα, αλλά τον κέρδισε η μόδα.

Τελείωσε την École de Saint Rocque την École du Louvre και την Académie de Coupe κατόπιν δούλεψε με τον Μπαλενθιάγα και τον Jacques Fath. To 1954 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άνοιξε το “Maison de Couture Kritsas” στην οδό Βουκουρεστίου, με πελάτισσες πολλές από τις κομψές Αθηναίες της εποχής. Το 1965 έκανε το άνοιγμά του στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Αυστραλία και αμέσως μετά στην Αμερική, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε όλη τη δουλειά του.

Το 1970 δημιούργησε τη δική του “Dimitris Kritsas Incorporated”. Εκτός από τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής, έχει κάνει κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ορισμός του για την κομψότητα είναι: απλότητα και προσωπικότητα.

Στην Έλλαδα έντυσε τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του θεάτρου και του κινηματογράφου: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Έλλη Λαμπέτη, Τζένη Καρέζη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ρίτα Μυράτ, Βάσω Μανωλίδου, Μαίρη Χρονοπούλου και την εξαδέλφη του Μελίνα Μερκούρη σε πολλές ταινίες. Επίσης έντυσε την Ρόμι Σνάιντερ, την Λάνα Τάρνερ, την Χέντι Λαμάρ, την Φρανσουάζ Αρντί και την Λίλιαν Γκις όταν πήρε το τιμητικό Όσκαρ. Στην Νέα Υόρκη, όπου εργάσθηκε με επιτυχία για 25 χρόνια, σχεδίασε φορέματα για πολύ μεγάλα ονόματα και τιτλούχους όπως η Πριγκίπισσα του Κεντ της Αγγλίας, την Πριγκίπισσα Αλλα Αουσμπεργκ, Chantal de Lion, Κριστινα Χενρυ Φορντ, Σαρλοτ Φοντ Νιαρχος, Βαρμπαρα Χαττον, όπως και στο Λας Βέγκας την Ann–Margret και στην Αθήνα την Ζωή Λάσκαρη στον κινηματογράφο και στην προσωπική της ζωή.

Μάλιστα για χρόνια συνεργάστηκε με την «Πελοπόννησο» αρθρογραφώντας γα τη μόδα.

