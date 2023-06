Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας Cormac McCarthy – Είχε γράψει το «No Country for Old Men»

Έφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας, Cormac McCarthy.

Το λογοτεχνικό είδωλο Cormac McCarthy, ο συγγραφέας του «No Country for Old Men», πέθανε από φυσικά αίτια σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στο Sante Fe.

Ο Cormac McCarthy, που θεωρείται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς στην αμερικανική ιστορία, άφησε την τεέθταία του πνοή.

Ο McCarthy απεβίωσε την Τρίτη στο σπίτι του, όπως επιβεβαίωσε ο εκδότης του σύμφωνα με την ΕΡΤ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: “Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας Cormac McCarthy πέθανε σήμερα από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Santa Fe του Νέου Μεξικού. Ήταν ογδόντα εννέα ετών. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο γιος του, John MacCarthy”.