Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Αντώνης Μανιτάκης

Ο εκλιπών νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ και η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής

18 Φεβ. 2026 16:54
Πέθανε σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντώνης Μανιτάκης, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Εσωτερικών και υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκλιπών νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ και η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής, σημειώνοντας: «Με συντριβή και ανείπωτη θλίψη ανακοινώνουμε στην πανεπιστημιακή κοινότητα την απώλεια του διακεκριμένου Πανεπιστημιακού Δασκάλου, Αντώνη Μανιτάκη. Από σήμερα η νομική επιστήμη και η ελληνική διανόηση είναι φτωχότερες».

Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κήρυξε διήμερο πένθος και ανέστειλε όλα τα μαθήματα της Σχολής. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της: «Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του Καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη. Στη μνήμη του δασκάλου μας, κηρύσσει διήμερο πένθος και αναστολή όλων των μαθημάτων της Σχολής με άμεση ισχύ».

Ο αποχαιρετισμός του, κατόπιν επιθυμίας του, θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ωστόσο, οι καθηγητές, οι μαθητές και οι φίλοι του θα τον τιμήσουν αύριο Πέμπτη στις 19:00 στην Αίθουσα 112 της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ακαδημαϊκή και δημόσια πορεία
Ο Αντώνης Μανιτάκης γεννήθηκε το 1944 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναγορεύθηκε διδάκτωρ νομικών του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών και το 1982 εξελέγη καθηγητής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Υπήρξε μαθητής του Αριστόβουλου Μάνεση, τον οποίο διαδέχθηκε στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου, και έγινε ομότιμος καθηγητής το 2012. Διετέλεσε κοσμήτορας της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (1989-1991) και επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων τα Montpellier, Saint-Etienne, Paris X, Rome “La Sapienza”, Nantes, καθώς και Visiting Research Fellow στο Princeton University (1998-99).

Το 2007 του απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Υπηρέτησε ως αναπληρωτής πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997-1999) και ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2010-2012).

Ίδρυσε και διηύθυνε την ιστοσελίδα του Ομίλου «Μάνεσης», που λειτουργεί ως επιστημονικό περιοδικό (www.constitutionalism.gr). Συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 16 μονογραφίες και 130 πρωτότυπες μελέτες στην ελληνική και γαλλική γλώσσα, μεταξύ των οποίων τα έργα «Συνταγματικό Δίκαιο», «Οι σχέσεις της εκκλησίας με το κράτος-έθνος» και «Κράτος Δικαίου και έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων».

Η πολιτική του πορεία
Ο Αντώνης Μανιτάκης διετέλεσε υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Παναγιώτη Πικραμμένου (17 Μαΐου – 21 Ιουνίου 2012). Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, θέση από την οποία παραιτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2013.

Στις 28 Αυγούστου 2015 προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ορίστηκε υπουργός Εσωτερικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου (28 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου 2015).

