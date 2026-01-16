Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών η Μέλπω Ζαρόκωστα, μία ηθοποιός που υπηρέτησε με συνέπεια και διακριτικότητα τον χώρο του θεάτρου και της τέχνης.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το okmag.gr, έπειτα από επικοινωνία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Γηροκομείου Αθηνών, Σπύρος Πώρος. Η Μέλπω Ζαρόκωστα τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.

Με λόγια βαθιάς προσωπικής φόρτισης αποχαιρέτησε τη Μέλπω Ζαρόκωστα η συγγενής της, Νταίζη Γαλιατσάτου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, η ηθοποιός υπήρξε ο άνθρωπος στην οικογένεια που κατανόησε και στήριξε την αυτοεκτίμησή της, εκφράζοντας πάντοτε τον θαυμασμό της.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα ήταν παντρεμένη με τον Βίκτωρα Παγουλάτο, με τον οποίο απέκτησε ένα παιδί, τον Αλέξανδρο, ενώ, όπως σημειώνει η ανάρτηση, και οι δύο στάθηκαν στήριγμα σε δύσκολες στιγμές της ζωής της οικογένειας.

Η απώλειά της αφήνει πίσω της μια ήσυχη αλλά ουσιαστική διαδρομή στον καλλιτεχνικό χώρο και ανθρώπους που τη θυμούνται με αγάπη και εκτίμηση.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Σπύρος Μπιμπίλας, που τη χαρακτήρισε «σπουδαία ηθοποιό, αγωνίστρια, σπουδαία μεταφράστρια πάμπολλων έργων». «Με βαθύτατη θλίψη πριν απο λίγο μάθαμε από τον αγαπημένο της γιο Αλέξανδρο Παγουλάτο την αποχώρηση απο την ζωή της πολυαγαπημένης μας σπουδαίας ηθοποιού , αγωνιστρίας, σπουδαίας μεταφράστριας πάμπολλων έργων…Δίπλα σε όλους τους αγώνες των ηθοποιών η αγαπημένη μας φίλη που άφησε το αποτύπωμα της σε πάμπολλες υπέροχους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση..Οσοι την γνωρίσαμε και από το θέατρο και δουλέψαμε μαζί της ζήσαμε το πάθος και την αγάπη της για το θέατρο. ΜΕΛΠΩ ΜΟΥ Σ’ ευχαριστω που με τίμησες με μια μεγάλη φιλία. Θα σε αγαπάμε πάντα… Σε νέα ανάρτηση θα αναφέρουμε πότε και που θα γίνει η έξοδιος ακολουθία», έγραψε.

Ποια ήταν η Μέλπω Ζαρόκωστα

Η Μέλπω Ζαρόκωστα γεννήθηκε στον Πειραιά το 1933 από την Ηλία Ζαρόκωστα και τη Δέσποινα Σπυροπούλου. Μετά τον Πόλεμο, μετανάστευσε για λίγο καιρό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και κατόπιν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπούδασε θέατρο στο Metropolitan Theater και στη σχολή ραδιοφωνικών σπουδών Canandale σκηνοθεσία, σενάριο και υποκριτική. Έμεινε εκεί 11 χρόνια και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της καριέρα στην τηλεόραση και το θέατρο. Ερμήνευσε στο Σίδνεϊ την Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ, επίσης την Εκάβη στα ελληνικά για την ελληνική παροικία. Το 1957 παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον πιανίστα Ανδρέα Διαμαντίδη, και μετέβη μαζί του Λονδίνο, όπου και έμειναν για έναν χρόνο. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων επέστρεψε στην Ελλάδα το 1958.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την επιστροφή στην Αθήνα, ξεκίνησε και τη συνεργασία της με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα δεύτερο σύζυγο της επίσης ηθοποιό και σκηνοθέτη Βίκτορα Παγουλάτο με τον οποίο και απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο.

Ασχολήθηκε με τη μετάφραση και διασκευή έργων για το θέατρο, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έγραψε το πρώτο της θεατρικό έργο, το Φροντιστήριο γυναικών, στο οποίο και συμπρωταγωνίστησε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Νόρα Βαλσάμη και το Νίκο Απέργη. Έκτοτε αρκετά δικά της έργα παίχθηκαν στην Αθήνα και την επαρχία.

Υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων από το 1960, μέλος του Δ.Σ. από το 1990 και Πρόεδρος της Εταιρείας από το 1999 έως το 2001.

