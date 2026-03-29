Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Γιώργος Μαλαμής, πρώην Πρόεδρος των Άνω Σουδεναίικων Αχαΐας

29 Μαρ. 2026 11:25
Pelop News

Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαλαμής, πρώην αυτοδιοικητικός άρχοντας της κοινότητας Άνω Σουδεναίικων Αχαΐας, σε ηλικία 95 ετών, έχοντας υποστεί πνευμονικό οίδημα.

Ο Γιώργος Μαλαμής, γεννηθείς το 1931, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην αγροτική δραστηριότητα και αργότερα υπηρέτησε την τοπική κοινωνία από τη θέση του Προέδρου της κοινότητας, για περισσότερα από 15 χρόνια. Η προσφορά του στην ανάπτυξη και την καθημερινότητα του χωριού του αφήνει διαρκή αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη των κατοίκων.

Απέκτησε τέσσερα παιδιά, ανάμεσά τους ο Κώστας Μαλαμής, ο οποίος σήμερα είναι συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή, 29 Μαρτίου, στις 4 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Άνω Σουδεναίικα Αχαΐας.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, αναφέροντας:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του συντονιστή της Ν.Ε. Αχαΐας, Κώστα Μαλαμή, για την απώλεια του πατέρα του. Ο Γιώργος Μαλαμής υπηρέτησε την κοινότητά του επί 15 χρόνια, ως σύμβουλος και Πρόεδρος, και η μνήμη του θα μείνει ζωντανή στις καρδιές όσων τον γνώρισαν. Η συμπαράστασή μας στη σύζυγο και τα παιδιά του είναι πλήρης. Η μνήμη του να είναι αιώνια.»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ