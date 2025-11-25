Πέθανε στα 111 η Βαϊόλα Φλέτσερ, τελευταία φωνή της σφαγής της Τάλσα – «Ενσάρκωσε αλήθεια, αντοχή και χάρη»

Η Βαϊόλα Φλέτσερ, μία από τις τελευταίες επιζήσασες της ρατσιστικής σφαγής της Τάλσα το 1921, έφυγε από τη ζωή στα 111 της χρόνια, αφήνοντας πίσω μια ζωντανή μαρτυρία για μία από τις σκοτεινότερες σελίδες της αμερικανικής ιστορίας.

25 Νοέ. 2025 13:02
Pelop News

Η Βαϊόλα Φλέτσερ, σύμβολο μνήμης και δικαιοσύνης για τη σφαγή της Τάλσα, πέθανε σε ηλικία 111 ετών. Η ιστορία της, η επιμονή της να διεκδικεί αναγνώριση και η μαρτυρία της ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου αποτελούν σημείο αναφοράς για έναν αιώνα αγώνα ενάντια στο ρατσιστικό μίσος.

Ο δήμαρχος της πόλης, Μονρό Νίκολς, την αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Χ, αναφέροντας ότι «η πόλη θρηνεί τη μαμά Φλέτσερ», μια γυναίκα που επέζησε από ένα από τα πιο βίαια επεισόδια ρατσιστικής βίας του 20ού αιώνα.

«Υπέμεινε περισσότερα από όσα θα έπρεπε να υπομείνει άνθρωπος και αφιέρωσε τη ζωή της στο να δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον», σημείωσε ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι η Φλέτσερ «ενσάρκωσε 111 χρόνια αλήθειας, ανθεκτικότητας και χάρης».

Η σφαγή της Τάλσα – Ένα από τα πιο αιματηρά ρατσιστικά εγκλήματα του 20ού αιώνα

Στις 31 Μαΐου 1921, ένα πλήθος λευκών ανδρών επιτέθηκε στην αφροαμερικανική συνοικία Γκρίνγουντ της Τάλσα, γνωστή ως «η μαύρη Γουόλ Στριτ». Η αφορμή ήταν η σύλληψη ενός νεαρού Αφροαμερικανού, τον οποίο κατηγόρησαν –αδίκως όπως αποδείχθηκε– ότι επιτέθηκε σε μια λευκή γυναίκα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από το δικαστήριο. Πυροβολισμοί ακολούθησαν και οι βιαιοπραγίες επεκτάθηκαν σε ολόκληρη τη συνοικία. Εκτιμάται ότι 75 έως 300 μαύροι κάτοικοι σκοτώθηκαν, 1.200 κτίρια καταστράφηκαν και μαρτυρίες μιλούν για αεροπλάνα που έριχναν εμπρηστικές βόμβες.

Η Φλέτσερ, τότε μόλις 7 ετών, κουβαλούσε για πάντα τις εικόνες εκείνης της νύχτας: τις φωτιές, τις κραυγές, τους πυροβολισμούς, τα σώματα στους δρόμους.

«Μια χώρα μπορεί να ξεχάσει την ιστορία της – εγώ όχι»

Το 2021, σε ηλικία 107 ετών, ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Ουάσινγκτον, όπου κατέθεσε ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου ζητώντας επίσημη αναγνώριση της σφαγής. Περιέγραψε τις σκηνές με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες: ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι, σπίτια να καίγονται, αεροπλάνα να σπέρνουν τον τρόμο.

«Ακούω ακόμη τις κραυγές», είχε πει τότε, τονίζοντας ότι όσο και αν η ιστορία αποσιωπήθηκε για δεκαετίες, «εκείνη δεν ξέχασε ποτέ».

Η σιωπή των αρχών και η καθυστερημένη δικαίωση

Η επιδρομή των λευκών διήρκεσε περίπου 24 ώρες, μέχρι την άφιξη της Εθνοφρουράς. Περίπου 6.000 Αφροαμερικανοί οδηγήθηκαν σε καταυλισμούς, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνήθηκαν να αποζημιώσουν τα θύματα, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «εξέγερση». Κανένας λευκός δεν καταδικάστηκε ποτέ.

Η σφαγή παρέμεινε για δεκαετίες εκτός σχολικών βιβλίων και δημόσιου λόγου μέχρι το 2001, όταν επιτροπή έρευνας της Οκλαχόμα δημοσίευσε πόρισμα που αποκάλυψε ρόλο τοπικών αρχών, οι οποίες είχαν μοιράσει όπλα στους ταραξίες.

Το 2021, ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε την Τάλσα, λέγοντας ότι έπρεπε «να σπάσει η σιωπή».

Με τον θάνατο της Φλέτσερ, απομένει πλέον μία επιζήσασα της σφαγής, η 111χρονη Λέσι Ραντλ — αν και τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι ίσως υπάρχουν κι άλλοι επιζώντες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

