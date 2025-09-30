«Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα»! Χαμός στο Δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρώην δήμαρχος άφησε να εννοηθεί ότι η διευθύντρια του δήμου άλλαξε στάση, ενδεχομένως για να ευνοηθεί στις κρίσεις των υπαλλήλων

«Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα»! Χαμός στο Δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου ΒΙΝΤΕΟ
30 Σεπ. 2025 17:31
Pelop News

Το έλα να δεις έγινε με εκατέρωθεν εγκλήσεις και… γαλλικά στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου, με τον πρώην δήμαρχο Νίκο Καραπάνο να λέει στον πρόεδρο των εργαζομένων ότι «θα κυκλοφορεί στον δρόμο με φουστίτσα».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέδειξε την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη μέσα από ένα μοναδικό Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρώην δήμαρχος άφησε να εννοηθεί ότι η διευθύντρια του δήμου άλλαξε στάση, ενδεχομένως για να ευνοηθεί στις κρίσεις των υπαλλήλων. Η τοποθέτηση προκάλεσε την παρέμβαση του προέδρου των εργαζομένων του δήμου Βασίλη Μπαρμπετάκη, που έκανε λόγο για «λάσπη στον ανεμιστήρα». «Θα έπρεπε να ντρέπονται, είναι για τον εισαγγελέα», είπε.

«Ο κ. Μπαρμπετάκης δεν καταλαβαίνει ότι δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του» απάντησε ο κ. Καραπάνoς, αφήνοντας αιχμές για προνομιακή μεταχείριση και για έλλειψη αμεροληψίας.

Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να προσπαθεί εις μάτην να επαναφέρει την τάξη. Ωστόσο, ο πρώην δήμαρχος ουδόλως συμμερίστηκε την προσπάθειά της, συνεχίζοντας με ελαφρώς πιο ακραίες εκφράσεις την κόντρα του με τον πρόεδρο των εργαζομένων. «Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα», είπε.

Πηγή: aixmi-news.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, ο φίλος του ψαροντουφεκά που βρέθηκε νεκρός στην Άνδρο
17:53 Γιατί ο Αυγενάκης έστειλε εξώδικο στον Στέφανο Κασσελάκη
17:47 Η αγωνία στα κόκκινα για τη διάσωση 53χρονου που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα ΦΩΤΟ
17:43 Χωριά της Ηλείας στα ύστερα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά-Οθωμανικά χρόνια
17:41 Φόβος και τρόμος με σεισμό 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες ΒΙΝΤΕΟ
17:31 «Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα»! Χαμός στο Δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου ΒΙΝΤΕΟ
17:19 «Δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε 3 αυτοκίνητα και μάζεψε μια μάντρα», ο αστυνομικός που μίλησε με συνεργάτιδα του Μπισμπίκη
17:09 Το δυνατό μήνυμα της πρόσληψης και η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
17:06 Πάτρα: Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν έδωσε τον Διακονιάρη; Μια άρνηση που μας πάει πίσω
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέδειξε την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη μέσα από ένα μοναδικό Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά
16:48 Τελεσίγραφο Τραμπ στην Χαμάς: Σε τρεις με τέσσερις ημέρες πρέπει να απαντήσουν για το σχέδιο ειρήνευσης
16:40 Δημοσκόπηση Data Consultants: Κώστας Ρηγόπουλος, Νίκος Μοίραλης και Λευτέρης Κουσούλης σχολιάζουν τα ευρήματα
16:29 Νέος Χάρτης Ενόπλων Δυνάμεων: Οι αλλαγές της «Ατζέντα 2030» με μεταρρυθμίσεις στη θητεία και τις αποδοχές
16:21 Γαλλία: Σκοτώθηκε ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής – Έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
16:11 Πάτρα: Ξεκινούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Δήμου
16:10 Πτυχιακή σε αδιέξοδο; 5 τρόποι να βρεις λύση
15:55 Αφέθηκε ελεύθερος ο αστυνομικός Βαγγέλης Μπαταρλής – Η υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις
15:47 Συνεδρίασε το ΔΣ του Επιμελητηρίου στην Κάτω Αχαΐα: Στενή συνεργασία με τον Δήμο για ενίσχυση της πληγείσας περιοχής
15:39 Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων
15:31 MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο θέατρο Πάνθεον 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ