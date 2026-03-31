Πέτη Πέρκα: Νέα Πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Η αλλαγή μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση

Πέτη Πέρκα: Νέα Πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς
31 Μαρ. 2026 10:10
Pelop News

Η Πέτη Πέρκα, βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς, είναι στο εξής η νέα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, μετά από την παραίτηση από το αξίωμα του Αλέξη Χαρίτση.

Η σχετική απόφαση ελήφθη χθες κατά την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, η οποία κύλησε σε καλό κλίμα και με μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση αυτή της κυρίας Πέρκα, ως δηλωτική της διάθεσης της πλειοψηφίας των μελών της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, η οποία τάσσεται υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών.

Σημειωτέον ότι η πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Αριστεράς αποτελεί μειοψηφικό ρεύμα στο κόμμα, όπου την πλειοψηφία διατηρεί η πλευρά του νέου Προέδρου, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η οποία προκρίνει μια ριζοσπαστική, αριστερόστροφη γραμμή.

