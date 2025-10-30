Πετράλωνα: Συνελήφθη 63χρονος φυγόποινος, είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Ο άνδρας εντοπίστηκε έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Είχε εκμεταλλευθεί την εμπιστοσύνη οικογένειας ανήλικης.

Πετράλωνα: Συνελήφθη 63χρονος φυγόποινος, είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης
30 Οκτ. 2025 19:46
Pelop News

Συνελήφθη χθες (29/10) το πρωί στην περιοχή των Πετραλώνων ένας 63χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση κάθειρξης επτά ετών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής επιχείρησης που σχεδίασε και εκτέλεσε το Τμήμα Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Ο 63χρονος, γνωρίζοντας ότι αναζητείται, κρυβόταν σε οικία στα Πετράλωνα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τα έτη 2016 και 2017, ο δράστης εκμεταλλεύτηκε φιλική σχέση που είχε αναπτύξει με τους γονείς ανήλικης, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους ώστε να την επιβλέπει. Υπό το πρόσχημα ότι ήταν μέλος μυστικιστικής οργάνωσης, προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του παιδιού, τις οποίες κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και της πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:43 ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» – Φωτογραφίες
20:34 Αθηνόδωρος: Στις 18 Ιανουαρίου ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας
20:33 ΟΗΕ: Πάνω από 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μετά την εκεχειρία
20:25 Σακελλαροπούλου: Νέα Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ
20:18 Ζάκυνθος: Η δημόσια απάντηση του Διευθυντή Σχολείου που δέχθηκε παρατήρηση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης
20:05 Πειραιάς: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη 72χρονη, την παρέσυρε λεωφορείο
20:00 Πυρόπληκτοι: Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
19:53 ΝΔ: Συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ενόψει των εσωκομματικών εκλογών
19:46 Πετράλωνα: Συνελήφθη 63χρονος φυγόποινος, είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης
19:41 Μητσοτάκης: Στην Αίγυπτο για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών
19:36 Πάτρα: Ένταση στην Ακρωτηρίου για μια θέση στάθμευσης, επενέβη η αστυνομία
19:34 Θ. Κανελλόπουλος στον peloponnisos FM: « Είμαι αισιόδοξος για το ανδρικό βόλεϊ»
19:26 Δυστύχημα Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 28 Νοεμβρίου η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό
19:17 «Τσουνάμι» λουκέτων στα ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα, η αντίδραση των εργαζομένων
19:16 Δείτε ποιες πατρινές αθλήτριες κλήθηκαν για προπονήσεις-αξιολόγηση με την Εθνική ομάδα Γυναικών
19:09 Δένδιας: Εθελοντική στράτευση γυναικών από το 2026, τι είπε για τα τουρκικά Bayraktar
19:08 Γαλλία: Ένοπλοι ντυμένοι αστυνομικοί μπήκαν σε εργαστήριο χρυσού στη Λυών ΒΙΝΤΕΟ
19:00 BRIDGES Jazz Festival στο Θέατρο «Λιθογραφείον»: Εμπειρία ακρόασης
18:52 Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση κατά 1%
18:40 Έχει πάρει τον «αέρα» των Ελλήνων ο Βασίλης Σπανούλης – Μόνο νίκες στην Ελλάδα με τη Μονακό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ