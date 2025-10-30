Πετράλωνα: Συνελήφθη 63χρονος φυγόποινος, είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Συνελήφθη χθες (29/10) το πρωί στην περιοχή των Πετραλώνων ένας 63χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση κάθειρξης επτά ετών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής επιχείρησης που σχεδίασε και εκτέλεσε το Τμήμα Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Ο 63χρονος, γνωρίζοντας ότι αναζητείται, κρυβόταν σε οικία στα Πετράλωνα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τα έτη 2016 και 2017, ο δράστης εκμεταλλεύτηκε φιλική σχέση που είχε αναπτύξει με τους γονείς ανήλικης, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους ώστε να την επιβλέπει. Υπό το πρόσχημα ότι ήταν μέλος μυστικιστικής οργάνωσης, προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του παιδιού, τις οποίες κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και της πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

