Πετρέλαιο: Άλμα στις διεθνείς τιμές μετά το πλήγμα στο Ιράν – Προς 1,90 ευρώ η αμόλυβδη στην Ελλάδα

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις κατά του Ιράν οδηγεί σε έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνοδο. Το Brent κινείται κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώνεται περίπου στα 67 δολάρια, αυξάνοντας τις πιέσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Η αύξηση αυτή δεν περιορίζεται στα πρατήρια καυσίμων. Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος μεταφράζεται σε αυξημένα μεταφορικά, τα οποία σταδιακά ενσωματώνονται στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, εντείνοντας τις πιέσεις σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Το Ιράν παράγει περίπου 3,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως –ποσοστό κοντά στο 3% της παγκόσμιας παραγωγής– και αποτελεί βασικό μέλος του σχήματος ΟΠΕΚ+. Η στρατηγική του σημασία είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω της γεωγραφικής του θέσης, καθώς ελέγχει τη βόρεια πλευρά των Στενό του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται σχεδόν το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού πετρελαίου.

Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα της χώρας εντοπίζονται στις περιοχές Αχβάζ και Μαρούν, καθώς και στο σύμπλεγμα Δυτικό Καρούν, στην επαρχία Χουζεστάν. Κομβικό ρόλο στις εξαγωγές διαδραματίζει ο τερματικός σταθμός στο νησί Χαργκ, στον Περσικό Κόλπο, ο οποίος αποτελεί βασικό κέντρο αποθήκευσης και διακίνησης με δυνατότητα εξαγωγών που ξεπερνούν τα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Πληροφορίες για έκρηξη στο νησί εντείνουν την ανησυχία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επίπτωση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Αναλυτές δεν αποκλείουν σενάριο περαιτέρω ανόδου, με το Brent να προσεγγίζει ακόμη και τα 90 δολάρια σε περίπτωση κλιμάκωσης. Παράγοντες της ελληνικής αγοράς εκτιμούν ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η τιμή της αμόλυβδης θα μπορούσε να κινηθεί προς τα 1,80–1,90 ευρώ ανά λίτρο.

Ήδη, η ανοδική τάση αποτυπώνεται στα στοιχεία της εγχώριας αγοράς. Στις 26 Φεβρουαρίου η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,749 ευρώ το λίτρο (από 1,734 ευρώ στις 18 Φεβρουαρίου), το πετρέλαιο κίνησης στα 1,561 ευρώ (από 1,545 ευρώ) και το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,176 ευρώ (από 1,156 ευρώ). Στην Αττική, η αμόλυβδη κινήθηκε στα 1,734 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή μετακύλιση των διεθνών πιέσεων στην αντλία.

Παράλληλα, αυξημένες είναι και οι τιμές διυλιστηρίου, γεγονός που επιβεβαιώνει τη γενικευμένη πίεση στην αγορά καυσίμων. Η εξέλιξη της κρίσης και οι αποφάσεις των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών θα καθορίσουν την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα, με τους καταναλωτές να βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αυξημένο ενεργειακό κόστος.

