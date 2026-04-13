Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια: Νέο σοκ στις αγορές μετά τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Ισχυρή άνοδο σημείωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Απριλίου 2026 η τιμή του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, με την αγορά να αντιδρά άμεσα στην αμερικανική απόφαση για αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Το Brent κατέγραψε άνοδο 7,3% και κινήθηκε στα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε πάνω από 8%, φτάνοντας στα 104 δολάρια. Η άνοδος αποδίδεται στον φόβο ότι η νέα κλιμάκωση θα διαταράξει ακόμη περισσότερο τη ροή ενέργειας από μια θαλάσσια ζώνη που παραμένει κρίσιμη για την παγκόσμια αγορά.

Το βάρος πέφτει στα Στενά του Ορμούζ και στη θαλάσσια ζώνη γύρω από το Ιράν, καθώς οι επενδυτές βλέπουν τον αποκλεισμό ως κίνηση με άμεσο αντίκτυπο στην προσφορά πετρελαίου. Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, η ανησυχία αφορά όχι μόνο τα ιρανικά φορτία αλλά συνολικά τον κίνδυνο νέας αστάθειας σε ένα πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Πίεση σε μετοχές και ομόλογα

Η άνοδος στην ενέργεια συνοδεύτηκε από πίεση στα διεθνή χρηματιστήρια. Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν, με τον ευρύτερο περιφερειακό δείκτη να καταγράφει πτώση άνω του 1%, ενώ συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Wall Street κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα. Το κλίμα επιβαρύνθηκε από την εκτίμηση ότι ακριβότερο πετρέλαιο σημαίνει μεγαλύτερη πίεση για την ανάπτυξη, υψηλότερο κόστος παραγωγής και νέα αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό.

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και τα ομόλογα. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα δέχθηκαν πιέσεις, ενώ στην Ιαπωνία η απόδοση του 10ετούς τίτλου ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τον φόβο των αγορών ότι ένα νέο ενεργειακό σοκ μπορεί να τροφοδοτήσει εκ νέου πληθωριστικές πιέσεις και να περιπλέξει τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Το δολάριο ενισχύεται ξανά ως καταφύγιο

Μέσα στο νέο κύμα αβεβαιότητας, το δολάριο ενισχύθηκε απέναντι στα βασικά νομίσματα, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν ξανά σε ασφαλέστερες επιλογές. Το αμερικανικό νόμισμα λειτουργεί για ακόμη μία φορά ως βασικό καταφύγιο, όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένει ανοιχτή και οι αγορές προσπαθούν να αποτιμήσουν αν ο αποκλεισμός αποτελεί διαπραγματευτικό μοχλό ή προάγγελο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Η αντίδραση αυτή είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο η γεωπολιτική ένταση μεταφέρεται κατευθείαν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι αγορές είχαν προλάβει τις προηγούμενες ημέρες να ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους, ποντάροντας σε πιθανή αποκλιμάκωση. Η νέα εξέλιξη, όμως, ανέτρεψε το κλίμα και έφερε ξανά στο προσκήνιο τα σενάρια παρατεταμένης αναστάτωσης.

Η αποτυχία των συνομιλιών άλλαξε το σκηνικό

Η αγορά δεν αντέδρασε μόνο στην ίδια την ανακοίνωση του αποκλεισμού, αλλά και στο γεγονός ότι αυτή ήρθε αμέσως μετά την αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή αποκλεισμός για πλοία που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια, κίνηση που σήμανε το τέλος της εύθραυστης προσδοκίας ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια προσωρινή συνεννόηση για τον περιορισμό της σύγκρουσης.

Παρά τη σημερινή αναταραχή, ορισμένοι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν μια επιφυλακτική ελπίδα ότι μπορεί να βρεθεί διπλωματική διέξοδος και να αποφευχθεί ένα ευρύτερο χτύπημα στην παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, η εικόνα των πρώτων συναλλαγών δείχνει πως η αγορά τιμολογεί ήδη σοβαρότερο γεωπολιτικό ρίσκο, με το πετρέλαιο, τα ομόλογα, τις μετοχές και τα νομίσματα να κινούνται όλα προς την ίδια κατεύθυνση: περισσότερη νευρικότητα, περισσότερο φόβο και σαφώς αυξημένο κόστος αβεβαιότητας.

