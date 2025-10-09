Πετρέλαιο: Σταθεροποιημένες οι τιμές μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Σταθεροποιητικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, ανακάμπτοντας από τις αρχικές απώλειες που σημειώθηκαν μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την πρώτη φάση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Η αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα άσκησε πρόσθετη πίεση στις τιμές. Συγκεκριμένα, τα futures του μπρεντ για τον Δεκέμβριο σημείωσαν πτώση 0,6% στα 65,86 δολάρια ανά βαρέλι λίγο πριν τις 05:00 (ώρα Ελλάδας), αλλά αργότερα, πριν τις 09:00, ανέκαμψαν και κινούνταν ελαφρώς ανοδικά στα 66,31 δολάρια.

Η πρόσφατη περιορισμένη μείωση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ προσέφερε στήριξη στις τιμές, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ και τη μείωση του γεωπολιτικού κινδύνου.

Ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο περιλαμβάνει προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, απελευθέρωση των ομήρων και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συγκαλέσει την κυβέρνηση την Πέμπτη για να επικυρωθεί η συμφωνία και να προωθηθεί η επιστροφή όλων των ομήρων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ενεργειακής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 3,7 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα έως τις 3 Οκτωβρίου, σημαντικά πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών για αύξηση 2,25 εκατ. βαρελιών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



