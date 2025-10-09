Γάζα: Επικυρώθηκε η ιστορική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, απελευθερώνονται οι όμηροι

Στην ανακοίνωση ότι Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, προχώρησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει τους υπόλοιπους ζωντανούς πιθανότατα τη Δευτέρα, σύμφωνα με τη δήλωση του Αμερικανού πρόεδρου στο Fox News.

«Είμαι πολύ υπερήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν επικυρώσει και οι δύο την πρώτη φάση του Σχεδίου Ειρήνης μας. Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη. Όλες οι πλευρές θα αντιμετωπιστούν δίκαια! Πρόκειται για ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ για τον Αραβικό και Μουσουλμανικό Κόσμο, το Ισραήλ, όλες τις γειτονικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να γίνει αυτό το Ιστορικό και Απρόσμενο Γεγονός πραγματικότητα. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση του στο truthsocial.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε περισσότερες σκέψεις του σχετικά με τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε τον περασμένο μήνα.

«Ολόκληρος ο κόσμος ενώθηκε σε αυτό, το Ισραήλ, κάθε χώρα ενώθηκε», δήλωσε στο Reuters.

«Είναι μια φανταστική μέρα. Μια σπουδαία μέρα για τον κόσμο. Μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη μέρα για όλους».

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε δήλωση λέγοντας: «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους πίσω».

Η ανάρτηση του

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προέβη σε εκτενέστερη δήλωση σχετικά με τη συμφωνία ειρήνης, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σηματοδοτεί «μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα συγκαλέσει την Πέμπτη την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και «να φέρουμε όλους τους αγαπημένους μας ομήρους πίσω».

«Ευχαριστώ τους ηρωικούς στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας, χάρη στο θάρρος και τη θυσία των οποίων φτάσαμε σε αυτή τη μέρα», προσθέτει.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για την κινητοποίησή τους σε αυτή την ιερή αποστολή απελευθέρωσης των ομήρων μας».

«Με τη βοήθεια του Παντοδύναμου, μαζί θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε όλους τους στόχους μας και να επεκτείνουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Άνσαρι, δημοσίευσε στο Χ: «Οι μεσολαβητές ανακοινώνουν ότι απόψε επετεύχθη συμφωνία σε όλες τις διατάξεις και τους μηχανισμούς υλοποίησης της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Γάζα, η οποία θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου, την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, καθώς και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας» ενώ πρόσθεσε πως: «Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα».

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χαγιά, και ο επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών συναντήθηκαν για να ολοκληρώσουν τις λεπτομέρειες μιας «ιστορικής» συμφωνίας για το τέλος του πολέμου.

Η πρώτη αντίδραση της Χαμάς

Η Χαμάς εξέδωσε δήλωση λίγη ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη συμφωνία για εκεχειρία στην Λωρίδα της Γαζάς.

Αναφέρει ότι αποδέχθηκε την πρόταση «με στόχο την επίτευξη του τερματισμού του πολέμου εξόντωσης κατά του παλαιστινιακού λαού μας και την αποχώρηση της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας».

Η ένοπλη οργάνωση προσθέτει: «Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες των μεσολαβητών μας στο Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία».

«Αξιολογούμε επίσης τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να επιφέρει οριστικό τέλος στον πόλεμο και πλήρη αποχώρηση της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας».

Στη συνέχεια, η Χαμάς καλεί τον Τραμπ και άλλες χώρες να «αναγκάσουν την κυβέρνηση κατοχής να εφαρμόσει πλήρως τις απαιτήσεις της συμφωνίας και να μην επιτρέψουν να αποφύγει ή να καθυστερήσει την εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί».

Οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων χαιρετίζουν την «ιστορική πρόοδο» της συμφωνίας

Περισσότερα από δύο χρόνια μετά την απαγωγή των αγαπημένων τους στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Αρχηγείο του Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων καλωσόρισε την είδηση της συμφωνίας «με ανάμικτα συναισθήματα ενθουσιασμού, προσμονής και ανησυχίας».

Σε ανακοίνωσή του, το Φόρουμ αναφέρει: «Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων χαιρετίζει την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, η οποία έχει στόχο να φέρει όλους τους ομήρους πίσω – τους ζωντανούς για αποκατάσταση με τις οικογένειές τους, και τους νεκρούς για να ταφούν με τιμές στην πατρίδα τους.

Αυτό αποτελεί σημαντική και ουσιαστική πρόοδο προς την επιστροφή όλων, αλλά ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος.

Οι οικογένειες των ομήρων εκφράζουν τη βαθιά ευγνωμοσύνη τους προς τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για την ηγεσία και την αποφασιστικότητα που οδήγησαν σε αυτή την ιστορική πρόοδο — στο τέλος του πολέμου και στη συνολική συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να συνέλθει άμεσα για να εγκρίνει τη συμφωνία. Κάθε καθυστέρηση θα μπορούσε να έχει βαρύ τίμημα για τους ομήρους και τους στρατιώτες.

Υπάρχουν 48 όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς. Ηθική και εθνική μας υποχρέωση είναι να τους φέρουμε όλους πίσω — τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς.

Η επιστροφή τους είναι απαραίτητη για την ίαση και την αποκατάσταση ολόκληρης της ισραηλινής κοινωνίας. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος.»

Λίγη ώρα πριν πηγές της «παλαιστινιακής αντίστασης» δήλωσαν στο μέσο που συνδέεται με την Χεζμπολάχ, al-Mayadeen, ότι η Χαμάς συμφώνησε για εκεχειρία στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η υπογραφή θα γίνει την Πέμπτη στην Αίγυπτο.

Νωρίτερα ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι ενδέχεται να επιτευχθεί σήμερα το βράδυ συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων και εκεχειρία στη Γάζα, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμαζόταν να ανακοινώσει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, «οι εκτιμήσεις αυξάνονται ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα μπορούσαν να οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες ώρες»

Οι αναφορές αυτές ήρθαν λίγο αφότου ο Τραμπ παρέλαβε σημείωμα από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που τον ενημέρωνε ότι θα πρέπει να εγκρίνει μια ανάρτηση στο Truth Social για την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



