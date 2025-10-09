Ισραήλ: Αίτημα οικογενειών ομήρων για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ

Στην επιστολή τους, οι οικογένειες εκφράζουν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη προς τον Πρόεδρο Τραμπ για την αδιάκοπη προσπάθειά του στην απελευθέρωση των ομήρων.

Ισραήλ: Αίτημα οικογενειών ομήρων για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ
09 Οκτ. 2025 8:55
Επιστολή στην Επιτροπή των βραβείων Νόμπελ στη Νορβηγία ζητώντας να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης ο Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλαν οι  οικογένειες των ομήρων του Ισραήλ που κρατούνται από τη Χαμάς.

Γάζα: Επικυρώθηκε η ιστορική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, απελευθερώνονται οι όμηροι

«Σήμερα γράφουμε με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη και με βαθιά αίσθηση ιστορικής ευθύνης, για να σας καλέσουμε να απονείμετε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», ξεκινά η επιστολή και συνεχίζει τονίζοντας την επιμονή του Αμερικανού πρόεδρου «μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι 48 όμηροι στα σπίτια τους».

Μέση Ανατολή: Το παρασκήνιο της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τη Γάζα

Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί την υπογραφή της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία, όπως αναφέρουν οι συγγενείς, «φέρνει ξανά την ελπίδα σε περιοχές που γνώρισαν μόνο πόνο και απώλεια».

Στην επιστολή τους, οι οικογένειες εκφράζουν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη προς τον Πρόεδρο Τραμπ για την αδιάκοπη προσπάθειά του στην απελευθέρωση των ομήρων και την προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι «κανένας άλλος ηγέτης δεν έχει συμβάλει τόσο αποφασιστικά στην ειρήνη τον τελευταίο χρόνο».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να μην αναπαυθεί έως ότου και οι 48 όμηροι επιστρέψουν ασφαλείς στα σπίτια τους. Τον τελευταίο χρόνο, κανένας ηγέτης ή οργανισμός δεν έχει προσφέρει περισσότερα στην ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν αρκέστηκε να μιλήσει για ειρήνη — την έκανε πράξη», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Οι συγγενείς υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για μια «ιστορική ευκαιρία» να αναγνωριστεί ο ρόλος του Τραμπ ως μεσολαβητή και επισημαίνουν ότι «οι ενέργειές του δεν έφεραν μόνο αποτελέσματα, αλλά και ένα νέο πνεύμα ελπίδας και συμφιλίωσης» στην περιοχή.

Στο κλείσιμο της επιστολής, οι οικογένειες καταλήγουν ότι η συμβολή του Προέδρου Τραμπ «ξεπερνά τα όρια της πολιτικής» και αντικατοπτρίζει «μια βαθιά πίστη στη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης να υπερβεί το μίσος και να επιλέξει την ειρήνη».
