Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά η διάθεση – Όλα όσα πρέπει να ξέρουν τα νοικοκυριά, τιμές, εκπτώσεις

Με τον χειμώνα να πλησιάζει, τα ελληνικά νοικοκυριά προετοιμάζονται για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται επίσημα από τις 15 Οκτωβρίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης μεταξύ 1,10 και 1,15 ευρώ το λίτρο, επίπεδο συγκρίσιμο με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν η τιμή ξεκινούσε γύρω στο 1,16–1,17 ευρώ και κατέληξε στην άνοιξη στα 1,09–1,10 ευρώ ανά λίτρο.

Η σταθερότητα των τιμών τα τελευταία δύο χρόνια οφείλεται σε παράγοντες όπως η συγκρατημένη πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου Brent, η αυξημένη παραγωγή από τις ΗΠΑ και η χαλάρωση των περικοπών του ΟΠΕΚ+. Η συγκράτηση αυτή έχει ενισχύσει τη ζήτηση, καθώς πολλοί καταναλωτές επιλέγουν να γεμίζουν τις δεξαμενές τους νωρίς για να επωφεληθούν από τις πιο προσιτές τιμές. Τον Νοέμβριο του 2024 η ζήτηση αυξήθηκε κατά 9% σε σύγκριση με το 2023, ενώ τον Οκτώβριο η αύξηση έφτασε το 12,5%.

Η πορεία της φετινής σεζόν θα εξαρτηθεί τόσο από τις τιμές όσο και από τις καιρικές συνθήκες, καθώς τυχόν ψυχρές ημέρες νωρίτερα στη σεζόν θα αυξήσουν τη ζήτηση. Παράλληλα, οι εταιρείες πετρελαίου αναμένεται να προσφέρουν εκπτώσεις και πακέτα προσφορών για να προσελκύσουν πελάτες και να διατηρήσουν τις πωλήσεις.

Σημαντική ανακούφιση για τα νοικοκυριά έρχεται από την επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ σε 19 ακόμη ακριτικά νησιά του Αιγαίου, πέρα από αυτά που ήδη επωφελούνται, όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Κως, η Σάμος και η Χίος. Στα νέα νησιά, ο συντελεστής ΦΠΑ μειώνεται από 24% σε 17%, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος θέρμανσης.

Επιπλέον, θα συνεχιστεί η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για όσους πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα πλέον αφορά όχι μόνο το πετρέλαιο, αλλά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να ανοίξει έως τα τέλη Νοεμβρίου, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται τον Δεκέμβριο.

