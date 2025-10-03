Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά η διάθεσή του, που θα κυμαίνονται οι τιμές

Με τον χειμώνα προ των πυλών, τα ελληνικά νοικοκυριά προετοιμάζονται για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, που θα αρχίσει να διατίθεται επίσημα από τις 15 Οκτωβρίου.

Οι προβλέψεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης μεταξύ 1,10 και 1,15 ευρώ το λίτρο, επίπεδο παρόμοιο με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν η τιμή ξεκινούσε γύρω στο 1,16–1,17 ευρώ και κατέληξε στην άνοιξη στα 1,09–1,10 ευρώ το λίτρο.

Η σταθεροποίηση των τιμών τα τελευταία δύο χρόνια οφείλεται σε παράγοντες όπως η συγκρατημένη πορεία των διεθνών τιμών του Brent, η αυξημένη παραγωγή από τις ΗΠΑ και η χαλάρωση των περικοπών του ΟΠΕΚ+. Αυτή η συγκράτηση έχει οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση, με πολλούς καταναλωτές να γεμίζουν τις δεξαμενές τους νωρίς, για να επωφεληθούν από τις προσιτές τιμές. Τον Νοέμβριο του 2024 η ζήτηση σημείωσε άνοδο 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ τον Οκτώβριο η αύξηση έφτασε το 12,5%.

Η πορεία της φετινής περιόδου θα καθοριστεί τόσο από τις τιμές όσο και από τις καιρικές συνθήκες, με ψυχρές ημέρες νωρίτερα στη σεζόν να αυξάνουν τη ζήτηση. Παράλληλα, οι εταιρείες πετρελαίου αναμένεται να προσφέρουν εκπτώσεις και πακέτα προσφορών, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες και να διατηρήσουν τις πωλήσεις.

Σημαντική οικονομική ανακούφιση για τα νοικοκυριά έρχεται από την επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ σε 19 ακόμη ακριτικά νησιά του Αιγαίου, πέρα από αυτά που ήδη επωφελούνται, όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Κως, η Σάμος και η Χίος. Στα νέα νησιά ο συντελεστής ΦΠΑ μειώνεται στο 17% από 24%, συμβάλλοντας στην ελάφρυνση του κόστους θέρμανσης.

Επιπλέον, θα συνεχιστεί η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης σε πολίτες που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα πλέον δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αλλά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ, που αναμένεται να ανοίξει έως τα τέλη Νοεμβρίου, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται τον Δεκέμβριο.

