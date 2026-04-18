Πετρέλαιο: Βουτιά έως και 11% μετά την εκεχειρία και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς η εκεχειρία στην περιοχή και το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοΐα άλλαξαν απότομα το κλίμα. Το Brent υποχώρησε ακόμη και κοντά στο 10%, πέφτοντας κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι και αγγίζοντας επίπεδα που παραπέμπουν στα χαμηλά των τελευταίων πέντε εβδομάδων, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, υποχωρώντας πάνω από 10% και φτάνοντας κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι.

Η αντίδραση της αγοράς ήρθε αμέσως μετά τη δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «πλήρως ανοικτά» για τα εμπορικά πλοία κατά την περίοδο της εκεχειρίας. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι εντελώς γραμμική: σύμφωνα με το Reuters, η διέλευση γίνεται υπό όρους, με έγκριση από τους Φρουρούς της Επανάστασης και μέσω συγκεκριμένων διαύλων που η Τεχεράνη θεωρεί ασφαλείς. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν το πέρασμα άνοιξε, αλλά η κατάσταση απέχει ακόμη από το να χαρακτηριστεί ομαλή ή πλήρως αποκατεστημένη.

Διαβάστε επίσης: Πετρέλαιο: Υποχώρηση κάτω από τα 100 δολάρια

Γιατί αντέδρασαν τόσο έντονα οι αγορές

Η αγορά πετρελαίου είχε ενσωματώσει ισχυρό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου όσο τα Στενά του Ορμούζ παρέμεναν ουσιαστικά μπλοκαρισμένα. Πρόκειται για θαλάσσιο πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και LNG, άρα κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης επηρεάζει άμεσα τις τιμές. Μετά την ανακοίνωση για το άνοιγμα του περάσματος, επενδυτές και traders έσπευσαν να αποτιμήσουν ένα σενάριο σταδιακής επιστροφής της προσφοράς σε πιο ομαλά επίπεδα, γεγονός που εξηγεί τη βίαιη διόρθωση στις τιμές.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτούργησαν και οι πληροφορίες ότι συνεχίζονται οι επαφές ΗΠΑ – Ιράν, με το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών μέσα στο Σαββατοκύριακο να παραμένει ανοιχτό. Το Reuters μετέδωσε επίσης ότι στο ευρύτερο πακέτο συζήτησης περιλαμβάνεται και η αποδέσμευση περίπου 30 δισ. δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, στοιχείο που τροφοδότησε ακόμη περισσότερο το κλίμα αισιοδοξίας στις αγορές ενέργειας.

Οι αμερικανικές κινήσεις για να συγκρατηθούν οι τιμές

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον κινείται και σε δεύτερο επίπεδο για να απορροφήσει πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ έχουν ήδη παρατείνει κατ’ επανάληψη γενικές άδειες που επιτρέπουν υπό όρους την πώληση ρωσικού πετρελαίου που είχε φορτωθεί πριν από συγκεκριμένες ημερομηνίες, με σχετική άδεια να έχει εκδοθεί και τον Μάρτιο.

Παράλληλα, στο κείμενο που μου έδωσες γίνεται αναφορά και σε άντληση ποσοτήτων από το αμερικανικό Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου. Για αυτό το επιμέρους σημείο δεν βρήκα στο διαθέσιμο υλικό που άνοιξα τώρα την ίδια ακριβώς επιβεβαίωση για τα 26,03 εκατ. βαρέλια και τις εννέα εταιρείες, οπότε δεν το ενσωματώνω ως βεβαιωμένο στοιχείο. Εκεί που πατάμε στέρεα είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει αδειοδοτήσεις και παρεμβάσεις στην αγορά για να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην προσφορά.

Αποκλιμάκωση, αλλά όχι τέλος του κινδύνου

Παρά τη βουτιά των τιμών, η αγορά δεν θεωρεί ότι η κρίση έχει λήξει. Το Reuters σημειώνει ότι παραμένουν ανησυχίες για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, με αβεβαιότητα ακόμη και για πιθανούς κινδύνους στις θαλάσσιες ζώνες διέλευσης, ενώ εκατοντάδες πλοία φέρονται να περιμένουν ακόμη οδηγίες ή άδεια για να περάσουν. Με άλλα λόγια, η αγορά αντέδρασε σαν να μειώθηκε το χειρότερο σενάριο, όχι σαν να εξαφανίστηκε ο κίνδυνος.

Η ουσία είναι ότι η εκεχειρία και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έσπρωξαν το πετρέλαιο σε απότομη διόρθωση, γιατί οι αγορές προεξοφλούν ότι ένα σοβαρό σοκ στην παγκόσμια προσφορά ίσως αρχίζει να υποχωρεί. Αυτό όμως παραμένει ένα εύθραυστο στοίχημα: αν οι συνομιλίες ναυαγήσουν ή αν η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ μπλοκαριστεί ξανά, η αγορά μπορεί να γυρίσει εξίσου απότομα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

