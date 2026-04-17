Πετρέλαιο: Υποχώρηση κάτω από τα 100 δολάρια

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να πέφτει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, καθώς οι αγορές ποντάρουν στη διπλωματία για τον τερματισμό της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις διεργασίες για μια πιθανή συνάντηση κορυφής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να δώσει οριστική λύση στον πόλεμο.

Η εφαρμογή της 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σε συνδυασμό με τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για προσέγγιση με την Τεχεράνη, περιόρισε το «ασφάλιστρο κινδύνου» που κρατούσε τις τιμές στα ύψη. Παρά το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, η προοπτική μιας συμφωνίας οδήγησε το Brent στα 98,14 δολάρια (πτώση άνω του 1%) και το αμερικανικό αργό (WTI) στα 93,15 δολάρια (πτώση 1,6%).

Μετά τα ιστορικά υψηλά και το «ράλι» του Απριλίου, οι αγορές στην Ασία παρουσίασαν τάσεις κατοχύρωσης κερδών, με τον Nikkei στην Ιαπωνία να υποχωρεί κατά 1%. Στην αντίπερα όχθη, η Wall Street διατήρησε την ισχύ της, με τους S&P 500 και Nasdaq να κλείνουν σε επίπεδα ρεκόρ, τροφοδοτούμενοι από τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, οι αναλυτές παραμένουν συγκρατημένοι. Παρά τη μείωση των τιμών, το κόστος της ενέργειας παραμένει αισθητά υψηλότερο από τα προπολεμικά επίπεδα. Πολλοί διαχειριστές κεφαλαίων προειδοποιούν για πιθανό «εφησυχασμό», τονίζοντας ότι η πλήρης εξομάλυνση της οικονομίας θα έρθει μόνο με το οριστικό άνοιγμα των θαλάσσιων διόδων στο Ορμούζ.

