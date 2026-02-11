Πέτρος Ιακωβίδης: Οι δυσκολίες, η οικογενειακή στήριξη και η περιπέτεια υγείας που τον επηρέασε

Ανοιχτά για την πορεία του από τα παιδικά χρόνια μέχρι την καθιέρωσή του στη μουσική μίλησε ο Πέτρος Ιακωβίδης, αναφερόμενος στη στήριξη των γονιών του αλλά και σε μια περίοδο υγείας που τον δυσκόλεψε. Ο τραγουδιστής περιέγραψε τις επιλογές, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που σημάδεψαν τη διαδρομή του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Daily Kous Kous» και στον Παναγιώτη Σίμο, ο Πέτρος Ιακωβίδης μίλησε για τη διαδρομή του στη μουσική, τη στήριξη της οικογένειάς του αλλά και μια δύσκολη περίοδο που επηρέασε την υγεία και την καθημερινότητά του.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στα πρώτα του χρόνια, επισημαίνοντας ότι από πολύ μικρή ηλικία συνδύαζε εργασία και σχολείο. Όπως εξήγησε, η οικογένειά του αποτέλεσε βασικό στήριγμα στην προσπάθειά του να μετατρέψει το πάθος του για τη μουσική σε επάγγελμα.

«Πέρασα πολλές δυσκολίες. Από πολύ μικρός ξενυχτούσα. Από τα 13 μέχρι τα 18, όταν τελείωσα το σχολείο, δούλευα σχεδόν όλη την εβδομάδα. Οι γονείς μου ήταν πάντα δίπλα μου. Όταν ξεκίνησα να τραγουδάω επαγγελματικά, ο πατέρας μου μού τόνισε ότι πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες ώστε να κάνω αυτό που αγαπώ χωρίς να χάσω τον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, περιέγραψε τη στήριξη που λάμβανε καθημερινά από τον πατέρα του, ο οποίος τον περίμενε μετά τη δουλειά, ενώ στη συνέχεια εκείνος πήγαινε σχολείο και ο πατέρας του συνέχιζε τη δική του εργασία. «Δεν μου είπε ποτέ “όχι”», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Πέτρος Ιακωβίδης μίλησε για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, το οποίο επηρέασε τόσο τη φωνή του όσο και τη φυσική του κατάσταση. Όπως αποκάλυψε, είχε αντιμετωπίσει ζήτημα με τον λαιμό λόγω ιγμορίτιδας, γεγονός που δυσκόλευε την εμφάνισή του στη σκηνή και τον ανάγκαζε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

Η περίοδος αυτή συνδέθηκε και με αύξηση βάρους, καθώς – όπως εξήγησε – η κορτιζόνη σε συνδυασμό με τη διατροφή και το ποτό τον οδήγησαν να φτάσει έως τα 98 κιλά, ενώ σήμερα βρίσκεται περίπου στα 72.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι στο παρελθόν ασχολήθηκε σοβαρά με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το ποδόσφαιρο, όμως στα 18 του χρειάστηκε να επιλέξει ανάμεσα σε πιθανή επαγγελματική πορεία στον αθλητισμό και στη μουσική. Τελικά επέλεξε το τραγούδι, ακολουθώντας το όνειρο που είχε από παιδί.

Η πορεία του, όπως προκύπτει από τα όσα ανέφερε, χαρακτηρίζεται από συνεχή προσπάθεια, οικογενειακή στήριξη και προσαρμογή σε προκλήσεις που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του εξέλιξης.

