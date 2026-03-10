Πέτρος Ψωμάς: «Άδεια δημοτικά κτίρια και άστεγα μουσεία στην Πάτρα» – Βολές κατά της δημοτικής αρχής

Την εικόνα μιας πόλης με «άδεια δημοτικά κτίρια και άστεγα μουσεία» περιγράφει σε παρέμβασή του ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «σπιράλ», Πέτρος Ψωμάς, ασκώντας κριτική στη δημοτική αρχή Πατρέων για την πολιτική της γύρω από την αξιοποίηση δημοτικών χώρων και τη στήριξη πολιτιστικών υποδομών.

Τα μουσεία της πόλης

Όπως σημειώνει, η Πάτρα διαθέτει σήμερα τέσσερα σημαντικά μουσεία: το Αρχαιολογικό Μουσείο στην είσοδο της πόλης, το Μουσείο Τύπου στη Μαιζώνος, το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και την Οικία Παλαμά στην οδό Κορίνθου.

Τη δημιουργία και λειτουργία τους –όπως επισημαίνει– οφείλει αντίστοιχα στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Ένωση Συντακτών, το Πανεπιστήμιο Πατρών και τη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», με τον Δήμο Πατρέων να απουσιάζει, όπως αναφέρει, από αυτή την καταγραφή.

Ο ίδιος μνημονεύει ως μοναδική σχετική πρωτοβουλία το «Σπίτι του Νερού» στην Άνω Πόλη, έργο της πρώην ΑΔΕΠ από προηγούμενες δημοτικές αρχές.

Σύγκριση με άλλες πόλεις

Κατά τον κ. Ψωμά, το μέγεθος και η ιστορία της Πάτρας δεν συνάδουν με τον μικρό αριθμό μουσείων που διαθέτει. Όπως αναφέρει, πόλεις όπως τα Ιωάννινα, τα Τρίκαλα και το Ηράκλειο διαθέτουν τουλάχιστον έξι μουσεία, ενώ αποφεύγει –όπως σημειώνει– τις συγκρίσεις με Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, κατηγορεί τη δημοτική αρχή ότι τα τελευταία δώδεκα χρόνια δεν έχει συμβάλει στη δημιουργία ή τη στέγαση νέων μουσείων, παρά το γεγονός ότι –όπως υποστηρίζει– υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στην πόλη.

Τα δημοτικά κτίρια που μένουν αναξιοποίητα

Σύμφωνα με την ίδια παρέμβαση, μεταξύ των δημοτικών κτιρίων που παραμένουν αναξιοποίητα στο κέντρο της πόλης συγκαταλέγονται:

το κτίριο στη συμβολή Αράτου και Μαιζώνος (δωρεά Καραμανδάνη, πρώην Αρχαιολογικό Μουσείο και πρώην Δημοτικό Ωδείο),

το πρώην Δημαρχείο στην οδό Μαιζώνος,

η Δημοτική Βιβλιοθήκη με τα εξωτερικά ισόγεια γραφεία του τετραγώνου,

το υπό ανακαίνιση Μέγαρο Λόγου και Τέχνης,

το Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών,

τα Παλαιά Λουτρά στην οδό Γούναρη.

Μουσεία χωρίς μόνιμη στέγη

Ο κ. Ψωμάς αναφέρει επίσης σειρά μουσείων και συλλογών που, όπως υποστηρίζει, δεν διαθέτουν κατάλληλη στέγη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, του οποίου τα εκθέματα βρίσκονται αποθηκευμένα στην Αίγλη του Veso Mare, το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο που –όπως αναφέρει– παραμένει ουσιαστικά μη επισκέψιμο λόγω κτιριολογικών προβλημάτων, το Αθλητικό Μουσείο των Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών που στεγάζεται σε γραφείο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, καθώς και το Μουσείο Χάντμπολ της ΑΕ Πάτρας Ακαδημίας των Σπορ στο Κλειστό Γυμναστήριο στο Κουκούλι.

Παράλληλα, κάνει αναφορά και στο Μουσείο Τυπογραφίας με έργα του Πατρινού τυπογράφου Αντώνη Παπαντωνόπουλου, το οποίο –όπως σημειώνει– φιλοξενείται στα Χανιά, καθώς και στο Μουσείο Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας που δημιουργήθηκε το 2024 από το «σπιράλ» και σήμερα διασώζεται σε ψηφιακή μορφή.

Η πρόταση για Μουσείο Πόλης

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης υπογραμμίζει ακόμη ότι υπάρχουν και άλλες ιδιωτικές συλλογές στην πόλη που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε θεματικά μουσεία, εφόσον υπήρχε σχεδιασμός και διάθεση χώρων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ανάγκη δημιουργίας ενός «Μουσείου Πόλεως Πατρών», το οποίο –όπως σημειώνει– θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την ιστορία της πόλης αλλά και για την ενημέρωση των επισκεπτών.

Παράλληλα, προτείνει τη δημιουργία ενός Καρναβαλικού Θεματικού Πάρκου που θα αναδεικνύει τη μοναδικότητα του Πατρινού Καρναβαλιού και θα ενισχύει τη θέση της Πάτρας ως προορισμού πολιτισμού και τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Ψωμάς σημειώνει ότι η παράταξη «σπιράλ» αναζητεί ήδη χώρους, χρηματοδοτικά εργαλεία και συνεργασίες για την υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών, θέτοντας το ερώτημα προς τη δημοτική αρχή για το ποιος είναι ο δικός της σχεδιασμός για το ζήτημα.

