Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός της θανατηφόρας παράσυρσης 44χρονου

Ο οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο αλλοδαπό με πατίνι στην οδό Πέτρου Ράλλη, στς 2/10/2025, συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 46χρονο οικοδόμο από την Αλβανία. Ο άνδρας οδηγώντας τη μοτοσικλέτα του, συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 44χρονου. Στη συνέχεια, αντί να παραμείνει στο σημείο, διέφυγε και έκρυψε τη μοτοσικλέτα στο σπίτι του προκειμένου να μην εντοπιστεί από τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας, έχοντας στα χέρια τους υλικό από κάμερες ασφαλείας, κατάφεραν το πρωί της Δευτέρας 6/10/2025 να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο 46χρονος ομολόγησε την πράξη του και με τη σε βάρος του δικογραφία θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να δικαστεί.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



