Πεζεσκιάν: «Μας εκμεταλλεύτηκαν για να διαλύσουν το Ιράν» – Κατηγορίες σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ευρώπη για τις αιματηρές διαδηλώσεις

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι εκμεταλλεύτηκαν τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, υποκινώντας κοινωνική αναταραχή με στόχο, όπως είπε, να «διαλύσουν το έθνος». Οι δηλώσεις του έγιναν στον απόηχο των μαζικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου και κατεστάλησαν αιματηρά από τις ιρανικές αρχές.

Οι κινητοποιήσεις, που διήρκεσαν περίπου δύο εβδομάδες και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, είχαν ως αφετηρία τη βαθιά οικονομική κρίση, τον υψηλό πληθωρισμό και το αυξανόμενο κόστος ζωής. Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, η καταστολή είχε τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 6.563 νεκρούς, εκ των οποίων οι 6.170 ήταν διαδηλωτές και 214 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος δήλωσε στο CNN Turk ότι οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 3.100, με τους 2.000 εξ αυτών να ανήκουν στις δυνάμεις ασφαλείας.

Σε απευθείας μετάδοση από την κρατική τηλεόραση, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι δυτικοί και ισραηλινοί ηγέτες «προκάλεσαν, χρηματοδότησαν και υποκίνησαν» τις διαδηλώσεις, προσελκύοντας –όπως είπε– ακόμη και «αθώους ανθρώπους» σε ένα σχέδιο αποσταθεροποίησης. «Τους έβγαλαν στους δρόμους με στόχο να διαλύσουν τη χώρα, να σπείρουν το μίσος και να κατακερματίσουν την κοινωνία», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν επρόκειτο απλώς για μια κοινωνική διαμαρτυρία».

Στο επίκεντρο των ιρανικών καταγγελιών βρίσκεται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του στους διαδηλωτές, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να αναλάβει δράση εάν συνεχιστούν οι δολοφονίες πολιτών. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιλογές, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet μετέδωσε ότι αντιτορπιλικό του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε στο λιμάνι της Εϊλάτ, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για κλιμάκωση στην περιοχή. Ο Πεζεσκιάν κατηγόρησε επίσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι συμμετέχει σε μια ευρύτερη προσπάθεια υπονόμευσης της ιρανικής κοινωνικής συνοχής.

Διπλωματικές κινήσεις και απειλές πολέμου

Παράλληλα, περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες για να αποτραπεί μια ανοιχτή στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα ως προϋπόθεση για την επανέναρξη συνομιλιών, αίτημα που η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι οι πύραυλοι «δεν αποτελούν και δεν θα αποτελέσουν ποτέ αντικείμενο διαπραγμάτευσης», τονίζοντας ότι το Ιράν είναι έτοιμο «είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο».

Απαντώντας στα σενάρια αλλαγής καθεστώτος, ο Ιρανός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τέτοιες εκτιμήσεις «αποκύημα φαντασίας», επισημαίνοντας ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι βαθιά εδραιωμένο και ανθεκτικό. «Όσοι έρχονται και όσοι φεύγουν δεν αλλάζουν τίποτα», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να υποχωρήσει υπό πίεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



