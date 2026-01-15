Πιάστηκαν επ’ αυτοφώρο για διακίνηση ηρωίνης στην Πάτρα

Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας, για διακίνηση ηρωίνης.

Πιάστηκαν επ' αυτοφώρο για διακίνηση ηρωίνης στην Πάτρα
15 Ιαν. 2026 10:07
15 Ιαν. 2026 10:07
Τη στιγμή της αγοραπωλησίας ηρωίνης, συνελήφθησαν δυο άτομα στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη 26χρονος που προμήθευε με ποσότητα ηρωίνης, 46χρονο άνδρα.

Στο σπίτι του διακινητή εντόπισαν ακόμη 188 γραμμάρια ηρωΐνης και μια ζυγαριά ακριβείας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη ένας ακόμα ημεδαπός άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν χθες το μεσημέρι τους δυο κατηγορούμενους να προβαίνουν σε συναλλαγή αγοραπωλησίας μικροποσότητας ηρωίνης και συνελήφθησαν.
Σε έρευνα που πραγματοποίησαν, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών στην οικία του διακινητή βρήκαν και κατέσχεσαν :
• -188,5- γραμμάρια ηρωίνης
• -1- ζυγαριά ακριβείας
• -2- κινητά τηλέφωνα και
• -20- ευρώ
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

