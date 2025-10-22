Πιάστηκαν στην Πάτρα με σουγιά και μαχαίρι
Δυο άνδρες συνελήφθησαν για οπλοκατοχή στην Πάτρα, από τους αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος.
Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθησαν, στην Πάτρα, δυο άνδρες τα ξημερώματα της Τρίτης 21/10/2025 από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών.
Σε αστυνομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, σε αυτοκίνητα που
οδηγούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος χαρτοκόπτης –
σουγιάς και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι (πεταλούδα)
