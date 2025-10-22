Πιάστηκαν στην Πάτρα με σουγιά και μαχαίρι

Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθησαν, στην Πάτρα, δυο άνδρες τα ξημερώματα της Τρίτης 21/10/2025 από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών.

Σε αστυνομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, σε αυτοκίνητα που

οδηγούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος χαρτοκόπτης –

σουγιάς και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι (πεταλούδα)

